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22 июля 2025 в 14:13

Баку передал России свидетельства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге

Прокуратура Азербайджана передала РФ свидетельства пыток двух азербайджанцев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Баку передал российским следственным органам доказательства пыток и убийства двух азербайджанцев в Екатеринбурге, заявил Report.az генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев, находящийся с визитом в Турции. По его словам, Следственный комитет РФ проводит отдельное расследование по данному факту.

Алиев отметил, что власти республики инициировали уголовное расследование по факту насилия в отношении азербайджанцев, несмотря на наличие у них российского гражданства. По его словам, Баку не признает двойное гражданство, поэтому провел необходимые экспертизы.

Мы считаем их гражданами Азербайджана. В этой связи мы провели необходимые экспертизы, которые, к сожалению, подтвердили факт смерти в результате пыток, избиений и тяжких телесных повреждений, — сказал он.

Алиев отметил, что российская сторона отреагировала на запрос азербайджанских властей и возбудила уголовное дело по данному факту.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России по закону преследуются только его нарушители. Он подчеркнул, что в стране проживает большая азербайджанская диаспора и подавляющее большинство ее представителей — добропорядочные граждане, которые пользуются заслуженным уважением.

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Россия
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