«Галлюцинаторные заявления»: мэр Кишинева хочет засудить главу МИД Румынии

Мэр Кишинева Ион Чебан заявил в своем Telegram-канале о намерении подать в суд на министра иностранных дел Румынии Оану Цою за «галлюцинаторные заявления» в его адрес. Конфликт между чиновниками разгорелся после того, как Бухарест запретил Чебану въезд в страну и во всю Шенгенскую зону по соображениям нацбезопасности. Цою заявила, что причиной стала якобы связь молдавского мэра с властями России.

Мы подадим в суд на министра иностранных дел Румынии в связи с галлюцинаторными заявлениями в мой адрес. Они не соответствуют действительности и нарушают протокол и дипломатические нормы, — написал Чебан.

9 июля стало известно, что Министерство иностранных дел Румынии запретило въезд на территорию страны мэру Кишинева и двум другим гражданам Молдавии. Отмечалось, что ограничение будет действовать в течение пяти лет.

Ранее экс-депутат Госдумы и бывший сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич, возглавляющий Союз ветеранов Афганистана, не смог въехать в Армению. Прилетев в Ереван с частным визитом, он был остановлен на пограничном контроле в аэропорту Звартноц и получил отказ во въезде.