Врач рассказала о серьезной опасности укуса живущего в Египте скорпиона Врач Павлова: укус скорпиона может привести к остановке дыхания

Укус скорпиона может привести к остановке дыхания, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, яд некоторых видов этих животных обладает нейротоксическим действием.

В месте укуса скорпиона возникает сильная боль, отек, покраснение, онемение. Развивается тошнота, рвота, потливость, спутанность сознания. Более того яд имеет нейротоксическое действие. Вещества негативно влияют на нервную систему, что вызывает спазм мышц и может привести к остановке дыхания. Яд действует негативно на сердечно-сосудистую систему, что чревато развитием тахикардии, снижением артериального давления, возникновением сердечной недостаточности, — пояснила Павлова.

Она отметила, что дети тяжелее переносят укусы скорпионов, так как их иммунная система еще не может сопротивляться так активно, как взрослая. По ее словам, наиболее опасные виды скорпионов обитают в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Дети тяжелее переносят укусы скорпионов, так как иммунная система еще не может сопротивляться так активно, как взрослая. Они меньше весом, яд распространяется быстрее. Наиболее опасные виды встречаются в Северной Африке, на Ближнем Востоке. Желтый скорпион обитает в Израиле и Египте, его укусы вызывают тяжелые аллергические реакции, — пояснила Павлова.

Она посоветовала при укусе скорпиона обездвижить пострадавшего. Также она добавила, что не стоит пытаться выдавливать яд, чтобы не увеличить повреждение тканей. По ее словам, следует обработать рану антисептиком и срочно доставить пострадавшего в больницу.

Ранее стало известно, что ядовитый скорпион укусил 10-летнюю девочку в Санкт-Петербурге. Семья, отдыхавшая в Таджикистане, не заметила, как членистоногое пробралось к ним в сумку. Он пролетел вместе с ними тысячи километров, оставшись незамеченным.