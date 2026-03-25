Топ-10 стройматериалов, которым нужен ГОСТ. Список от бизнесмена

Есть категории стройматериалов, где без современного ГОСТа рынок работает не по правилам, а по буклетам, громким названиям и техническим условиям конкретного завода. Эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев рассказал в интервью NEWS.ru, какая десятка стройматериалов нуждается в ГОСТе и почему.

Модульные ПВХ-покрытия

LVT, кварцвинил, SPC — номер один среди нуждающихся в ГОСТе. Сегодня под словом «кварцвинил» рынок часто продает совершенно разные по конструкции продукты: клеевые плитки, планки, жесткие замковые покрытия SPC. Для них стандарт отсутствует, что означает простую проблему: покупатель сравнивает названия, а не реальные параметры — толщину рабочего слоя, стабильность геометрии, прочность замка, остаточную деформацию и срок службы.

Сухие смеси для мощения

Для Москвы и области сухие смеси для мощения — не ниша, а огромный пласт благоустройства: дворы, дорожки, общественные пространства, террасы и частные участки. Именно по этой категории в официальной программе стандартизации прямо записано, что отсутствует нормативный документ с едиными техническими требованиями, нормами испытаний и правилами приемки. Без такого стандарта рынок получает знакомый набор проблем: вымывание шва, высолы, просадки, разрушение после первой зимы и вечный спор, виноват материал или укладка.

Ветрозащитные материалы для наружных фасадных систем

Ветрозащитные материалы — один из лучших примеров того, как рынок сам себя запутал. В программе Технического комитета по стандартизации 144 прямо указано на терминологическую путаницу: один и тот же продукт называют «влаго-ветрозащитной мембраной», «фасадной пленкой» и другими словами, хотя для фасада критичны не красивые названия, а паропроницаемость, воздухопроницаемость, долговечность и безопасность. Более того, в обосновании разработки стандарта прямо говорится, что гонка за водонепроницаемостью через полимерные пропитки может ухудшать паропроницаемость. Для фасада это уже не формальность, а риск мокрого утеплителя и потери теплотехники.

Приклеиваемые полимерные гидроизоляционные ленты для швов

Приклеиваемые полимерные гидроизоляционные ленты — маленький материал с очень большими последствиями. Санузлы, душевые, балконы, террасы, примыкания, вводы коммуникаций — течь почти всегда начинается не по плоскости, а по шву. В программе ТК 144 на такие ленты запланирован отдельный ГОСТ с техническими условиями и методами испытаний. Это является абсолютно правильным приоритетом: пока у рынка нет единых требований к эластичности, адгезии и работе ленты в деформационном узле, заказчик слишком часто покупает не систему защиты, а красивую упаковку.

Фасадные HPL-панели

Фасадные панели из бумажно-слоистого пластика давно перестали быть экзотикой, но современного профильного стандарта под фасадный рынок им до сих пор не хватает. В официальной программе предусмотрена разработка отдельного ГОСТа на такие панели на основе старого ГОСТ 9590-76. В этом весь диагноз: материал давно ушел в современную фасадную практику, а нормативная база все еще оглядывается на документ другой эпохи. Для рынка здесь нужны единые правила по геометрии, расслоению, стойкости к климатическим воздействиям и предсказуемости эксплуатации.

Пластиковые анкеры для крепления в бетоне

В категории пластиковых анкеров для крепления в бетоне особенно опасно жить в полуформате. Сегодня действует ГОСТ Р 58768-2019 на методы их испытаний, но в программе ТК 144 отдельно запланирован полноценный ГОСТ на технические условия и методы испытаний. Это абсолютно логично, потому что рынку нужно единообразно понимать, что именно считается допустимым продуктом, каковы его минимальные характеристики и где заканчивается маркетинг и начинается ответственность.

Клеи для ненесущих деревянных конструкций

Тема клеев для ненесущих деревянных конструкций кажется узкой только на первый взгляд. На практике речь идет о массе интерьерных и отделочных решений, где критична водостойкость соединения и стабильность результата. В программе ТК 144 прямо говорится о задаче встроить международную классификацию клеев по водостойкости и соответствующий метод испытаний в российскую систему стандартов. Это правильная постановка вопроса. Пока у рынка нет понятной единой классификации, производители продают «сильный клей», «профессиональный клей», «влагостойкий клей», но сопоставить эти обещания между собой сложно. ГОСТ нужен для того, чтобы сравнивали не рекламные слова, а проверенные классы.

Композиционные малоклинкерные вяжущие

Композиционные малоклинкерные вяжущие — в перспективе одна из самых важных категорий. В программе стандартизации такие вяжущие описаны как новый класс материалов с пониженным расходом клинкера, снижением себестоимости и энергозатрат. ГОСТ нужен не ради порядка, а ради масштабирования. Пока новый класс материалов не загнан в понятный коридор по составу, прочности, стабильности свойств и области применения, он остается перспективной разработкой, а не массовым строительным продуктом.

Рециклинговый щебень из керамического кирпича и кирпичной кладки

Рециклинговый щебень из керамического кирпича и кирпичной кладки — одна из самых недооцененных тем для нормирования. Строительство будет все больше работать с переработкой отходов и вторичными материалами, но без ГОСТа рынок вторсырья всегда будет проигрывать первичному сырью в доверии. В программе ТК 144 разработка ГОСТ на такой щебень прямо предусмотрена. Это правильный шаг: если мы хотим, чтобы переработанный материал реально использовался, а не оставался красивой экологической презентацией, ему нужны единые требования к составу, качеству и области применения.

Бетонное полотно

Бетонное полотно — это отдельный показательный случай. Здесь рынок настолько явно созрел, что ГОСТ Р 72129-2025 уже принят, но ввод его в действие перенесен на 1 февраля 2027 года. Категория уже вышла на практическое применение, а значит, жить без полноценно действующего стандарта ей нельзя. Когда новый материал заходит в стройку быстрее, чем его нормативная база, это и есть момент, когда стандарт нужен не «когда-нибудь потом», а по факту уже сейчас.

Без ГОСТа в этих категориях проигрывает не только заказчик, а весь рынок: поставщик получает несопоставимые предложения, подрядчик берет на себя скрытый риск, проектировщик закладывает материал по красивому названию, а не по нормируемым свойствам. В итоге честный производитель вынужден конкурировать не с качеством, а с более громким маркетингом.

