Тонкое тесто, много начинки — идеальная лепешка. Секреты чуду, которые я подсмотрел у повара из Дагестана

Тонкое тесто, много начинки — идеальная лепешка. Секреты чуду, которые я подсмотрел у повара из Дагестана

Если вы думаете, что творог — это только запеканки, вы просто не пробовали чуду. Там совсем другая магия.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 300 г, соль — 1 ч. л., вода теплая — 200 мл, творог средней влажности — 300 г, лук зеленый — 50 г, кинза — 30 г, петрушка — 30 г, перец черный молотый — по вкусу, масло сливочное — 50 г

Как готовлю

Сначала я замешиваю тесто из муки, соли и теплой воды и вымешиваю его минут 10, пока оно не станет гладким и послушным. Оставляю его под пленкой на 40 минут — за это время клейковина делает свое дело. Тем временем беру творог, пробиваю его блендером, смешиваю с мелко нарезанной зеленью, солью и перцем.

Самое сложное — раскатать тесто тонко-тонко, почти до прозрачности, чтобы начинки было много. Выкладываю ее на одну половину лепешки, накрываю второй, тщательно защипываю края.

Жарю на сухой сковороде по паре минут с каждой стороны, пока не появятся золотистые пятна. Готовые чуду смазываю сливочным маслом, складываю стопкой и накрываю полотенцем — они становятся невероятно мягкими и ароматными.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня поразило, насколько тонко можно раскатать тесто — оно буквально просвечивает, но не рвется. Внутри — много творога, и это ощущается в каждом укусе. Я боялся, что начинка вытечет, но чуду держит форму.

Небольшой совет: лучше брать творог не сухой, а средней влажности, иначе будет пресно. Идеально подходит к чаю вместо пирожков — и быстрее, и полезнее.