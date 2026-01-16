Томленое куриное филе в сливочном соусе: становится мягким и идеально подходит для любого гарнира

Томленое куриное филе с луком в сливочном соусе — это простой и беспроигрышный рецепт нежного, сочного и вкусного горячего. Во время приготовления мясо становится мягким — оно идеально подходит для любого гарнира.

Его вкус — это настоящая гармония: кусочки курицы, которые после длительного томления становятся тающими во рту, карамелизованный лук и бархатистый сливочный соус.

Для приготовления понадобится: 500–600 г куриного филе (грудки), 2–3 крупные луковицы, 200 мл сливок 20–22%, 50 мл воды, 1–2 ст. л. сливочного масла, соль, черный перец, сушеный чеснок. Куриное филе нарежьте на крупные куски. Лук нарежьте тонкими полукольцами. В сковороде растопите сливочное масло. Обжарьте кусочки курицы на сильном огне до легкой румяности, посолите и поперчите, переложите на тарелку. В ту же посуду добавьте лук, убавьте огонь до среднего и обжаривайте, помешивая, 7–10 минут, пока лук не станет мягким, золотистым и сладковатым. Верните курицу в сотейник к луку. Влейте сливки и воду, добавьте сушеный чеснок. Доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимального, накройте крышкой и тушите 25–30 минут, пока курица не станет очень мягкой, а соус не загустеет.

