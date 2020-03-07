Один из слушателей популярной радиопрограммы посетовал, что в отредактированной Конституции РФ не будет пункта об особых правах животных. Сам он хотел бы оставить ренту на содержание своих пяти собак, если что-то с ним случится. Все мы, как говорится, под конституционным Богом ходим. В конце концов, история с толстым котом Виктором, который по причине, видимо, отличного аппетита не вписался в аэрофлотовский лимит в восемь килограмм, всколыхнула нашу сердобольную общественность, которая стала предъявлять новые требования уже к властям.

Между тем, напомним, что хозяин толстого Виктора, предприниматель Михаил Галин, схитрил и на взвешивание привлек более спортивного хвостатого. Обман с провозом сверхлимитного кота, однако, был выявлен, и Галин лишился накопленных полётных бонусов. Ситуацией тут же воспользовались пиарщики немецкой «Люфтганзы» и выдвинули лозунг явно с отсылом к ситуации с нашим располневшим мурлыкой: «Мы будем рады любым котам!»

Так история жёстких летных правил приобрела уже международный резонанс. А конкуренция между авиакомпаниями, учитывая новые трудности и ограничения, спровоцированные коронавирусом, всё набирает обороты. Главный конкурент «Аэрофлота» компания S7 увеличила лимит веса братьев наших меньших, имеющих право сопровождать свои хозяев в салоны самолётов, а не мерзнуть в багажном отделении, с восьми до десяти килограмм живого веса. И, видимо, это только начало. В конце концов, лишние несколько килограммов, накопленных котом или небольшим пёсиком, на летных качествах лайнера никак не отразятся, если принять во внимание количество ручной клади, которую путешественники так и норовят затащить в салон. В конце концов, почему сумка может весит десять кг, а кот в переноске только восемь?

De Meester, J./Arco Images GmbH/Global Look Press

Владельцев тех же котов у нас миллионы. В этой статистике мы на одном из первых мест в мире. И вместе котомамы и котопапы — немалая сила. Закон о жестоком отношении к животным — это во многом заслуга наших любителей ушастых и хвостатых. А тут ещё один резонансный случай. Очередной котовладелец был вынуждена поместить трёх своих красавцев в багажное отделение. Но при разгрузке в результате неразумных действий и, видимо, полного равнодушия грузчиков два кота погибло, а третий получил обморожение. Какое-то время авиакомпания и наземные аэродромные службы перекладывали вину друг на друга, но точку в этой истории поставила полиция. Доследственная проверка показала, что котов-де убил сильный ветер, сбросивший переноски с несчастными животными с ленты транспортёра.

Конечно, любые решения должны быть разумны и достаточны. Вот в США добились в своё время разрешения на транспортировку на внутренних рейсах в салонах самолётов даже пони и небольших осликов. А пони рядом с вами во время многочасового перелёта — это явно не кот в переноске, помещённый по всем правилам под сиденье.

Сам Михаил Галин торжествует, сообщая в соцсетях о том, как его маленький кот победил больших и равнодушных людей. Так что, гражданское общество имеет разные проявления. И отношение к братьям нашим меньшим для него один из немаловажных критериев государственного здоровья.