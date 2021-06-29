После «взрывного» роста заболеваемости COVID-19 и решения властей разных регионов форсировать иммунизацию отдельных категорий граждан многие столкнулись с проблемами при получении вакцины — быстро выросшими очередями в ТЦ и центрах здоровья и часто невозможностью записаться на прививку в обозримой перспективе через Интернет. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добиться вакцинации 60% россиян от коронавируса к осени не удастся и сроки будут «сдвигаться вправо». NEWS.ru собрал несколько историй о том, с чем столкнулись москвичи, чтобы получить заветный укол и защитить себя от инфекции.

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Одна из жительниц российской столицы по имени Дарья рассказала, что решила пойти сделать прививку в ближайшем к дому ТЦ, но её попытка не увенчалась успехом.

Там, конечно, очередь — и даже в середине буднего дня. Сотрудник посоветовал поехать на Ходынку: «Там шесть врачей, а тут всего два человека — пять часов будете ждать». Поехала на Ходынку. Тут, в павильоне «Здоровая Москва», действительно шесть врачей и ждать не пять часов, а всего три-четыре, — констатирует Дарья.

До этого девушка собиралась вакцинироваться в поликлинике, но там ситуация оказалась ещё более «острой». По состоянию на 28 июня свободное место в электронной очереди было только 16 июля.

Другая москвичка, по имени Ася, сообщила NEWS.ru, что на днях решила сделать прививку в одном из ТЦ поблизости с домом или местом работы.

В «Ереван Плазе» очередь была примерно человек на 30–35. И на этаже, где проводят вакцинацию, очень и очень душно. В ТЦ «Город» лучше не соваться вообще — смерть невакцинированным ещё на подходе. В ТЦ «Щёлковский» человек 80 рассредоточились по этажу, производя обманчивое впечатление лёгкости и воздушности. Три часа стояния закончились ничем, — констатирует она.

После этого собеседница NEWS.ru отправилась в павильон «Здоровая Москва» в Измайловском парке, где никого, кроме персонала, не было. Так произошло из-за того, что зелёную зону закрыли из-за непогоды, но сама точка вакцинации парадоксальным образом работала и москвичке удалось попасть туда из-за не слишком бдительных охранников. Но и там её ждала неудача.

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Нужно было привести с собой ещё четверых, потому что в одном флаконе — пять доз. Я и врачи вместе со мной решили, что пятикратная вакцина в один организм не есть хорошо, и мне пришлось отправиться восвояси. Но напоследок мне посоветовали приходить часам к 11-12 или, наоборот, часам к пяти вечера. Тогда, мол, меньше всего народа, — резюмировала она.

Москвич Виталий решил утром 29 июня пойти вакцинироваться в павильоне проверки здоровья в парке «Коломенское»:

Пришёл с утра в «Коломенское». Тут очередь 60 человек, а потом ещё привезли кого-то, целый автобус.

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Ещё один житель столичного региона, Игорь, сообщил NEWS.ru, что ему повезло. Более двух недель назад он записался в поликлинику через Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) и не столкнулся с описанными выше проблемами.

Записи было очень много, можно было записаться даже в тот же день, через десять минут, но я работал и в целом собирался отмечать праздник [12 июня], поэтому записался на 13-е. За всё время, пока я пробыл в поликлинике, кроме меня пришло ещё три человека. Очередей не было от слова «совсем», настолько, что я ещё где-то час просто сидел и с врачихами общался, потому что им откровенно было нечего делать, а мне сказали, мол, посиди после укола, подожди чуть, — вспоминает Игорь.

Другой горожанин, по имени Роман, решил через портал mos.ru записаться в свою поликлинику для прохождения анализов на COVID-19, но из-за очереди там его отправили в другое медучреждение, причём на следующий день.

Если решил сдавать ПЦР, то посылаешься сразу, если на антитела, то с приложения тебе предлагают только в твоём районе, где всё занято. Я ходил в поликлинику, там могут и другие районы предложить, — прокомментировал он.

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