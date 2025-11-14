Только тыква, мука и орехи — пеку нежный пирог с черносливом и орехами. Вкуснее шарлотки: простая и вкусная выпечка к чаю

Этот тыквенный пирог с черносливом и орехами — настоящая осенняя симфония в вашей тарелке. Нежная тыквенная основа, сладкий чернослив и хрустящие орехи создают удивительную гармонию вкусов. Такой пирог напоминает теплый плед, уютный вечер и аромат домашней выпечки, который собирает всю семью за столом. Он идеально подходит к чаю или кофе, даря настоящее удовольствие от простых, но таких прекрасных моментов жизни.

Вам понадобится: 500 г тыквенной мякоти, 200 г муки, 150 г чернослива, 100 г грецких орехов, 3 яйца, 180 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка корицы. Тыкву натрите на терке и слегка отожмите. Чернослив залейте кипятком на 10 минут, затем мелко нарежьте. Орехи порубите. Яйца взбейте с сахаром, добавьте тыкву, муку с разрыхлителем и корицу. Аккуратно вмешайте чернослив и орехи. Тесто выложите в смазанную форму и выпекайте 40–45 минут при 180 °C. Готовность проверяйте деревянной палочкой.

