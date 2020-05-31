Толкнувшему журналиста защитнику сквера в Екатеринбурге грозит до трёх лет

https://static.news.ru/photo/483780e4-a403-11ea-84eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатеринбургские силовики завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя Максима Шибанова. По версии следствия, мужчина ударил журналиста Максима Румянцева на акции в защиту сквера, на месте которого хотели построить храм.

Силовики считают, что подозреваемый совершил это действие умышленно, а пострадавший получил «ушиб головного мозга», передаёт Znak.com. Шибанов и его адвокаты считают дело сфабрикованным.

Мужчина рассказал, что проходил мимо сквера, увидел скопление людей и заинтересовался. Он ни с кем не разговаривал, но потом его внимание привлёк Румянцев, который оскорблял участников мероприятия. Румянцев попросил его уйти, но в ответ получил провокацию.

Защита Шибанова уверена, что инцидент стал причиной неосторожности, а не умышленного деяния.

В неосторожной форме вины нет. Мальчишку просто незаконно привлекают к уголовной ответственности. Каким образом Шибанов учинил конфликт, если на видео видно, что его начал Румянцев? — подчеркнул адвокат Дмитрий Жикин.

Кроме того, адвокаты нашли нарушения в материалах дела: Румянцев менял показания, а защите отказали в проведении следственного эксперимента, который рекомендовала судмедэкспертиза. Кроме того, подозрительным выглядит возбуждение уголовного дела через год после ЧП.

В настоящий момент дело передано в Верх-Исетский районный суд.

Инцидент произошёл 8 апреля 2019 года. Около четырёх тысяч жителей Екатеринбурга приняли участие в акции.

Тогда в Интернете появилось видео конфликта Румянцева и Шибанова. Румянцев снимал видео для своей передачи, называя активистов «бесноватыми». Находящийся рядом мужчина попросил его уйти, однако тот начал называть его «девочкой». Шибанов пригрозил сломать челюсть оппоненту, он ответил: «За слова отвечаешь? Тогда бей». После этого Шибанов ударил Румянцева, тот упал на спину и сразу же встал.

Крупный общественный конфликт из-за планов по строительству храма Святой Екатерины в Екатеринбурге произошёл весной 2019 года. Культовую постройку предполагалось возвести на месте сквера возле Театра драмы в центре города. Городские активисты выступили против этой идеи. Протесты переросли в столкновения граждан с полицией. Президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос жителей относительно места строительства храма. В результате местная епархия от своих намерений отказалась.

Как писал NEWS.ru, для храма выбрали другое место.