Тишковец сообщил о надвигающемся на Крым и Краснодарский край «потопе»

В Крыму и Краснодарском крае в ближайшие сутки выпадет рекордное количество осадков. Об этом заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань! — написал синоптик.

Тишковец отметил, что в период с 21:00 12 августа по 21:00 13 августа в Тамани ожидается 186 миллиметров осадков при месячной норме в 45–50 миллиметров. Это составляет 370% от августовской нормы.

При этом в Керчи за этот же промежуток времени количество осадков достигнет 151 миллиметра при месячной норме 44 миллиметра, что составляет 343% от нормы августа. Специалист отметил, что это в 1,7 раза больше, чем во время ливней 17 июня 2021 года.

Ранее стало известно, что проливные дожди в июне стали причиной подтопления 430 придомовых территорий, повреждены 369 домов. Об этом заявил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк. Он добавил, что по состоянию на 16:00 в Керчи остаются подтопленными 162 придомовые территории, из них 115 домовладений, в Ялте — 63 домовладения, в селе Приозёрное — девять.