Тихановская поблагодарила главу Литвы за выдвижение на Нобелевскую премию

https://static.news.ru/photo/adec4b98-63b3-11eb-bd1b-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: vk.com/prezidentsveta

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская выразила благодарность главе Литвы Гитанасу Науседе за выдвижение её на Нобелевскую премию мира.

По словам Тихановской, это невероятный для неё момент.

Спасибо президенту Науседе за выдвижение меня и всего народа Беларуси на Нобелевскую премию мира, — написала она на своей странице в Twitter.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии назвала этот шаг выражением солидарности с республикой и признанием мирной борьбы за свободу, которая «вдохновляет весь мир» с августа 2020 года.

Unbelievable moment! Thankful to President Nauseda for nominating me & all people of Belarus for the Nobel Peace Prize. It's a great expression of solidarity with Belarus & acknowledgment of our peaceful fight for freedom that has been inspiring the whole world since last August. pic.twitter.com/SFM1H96qdt — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) January 30, 2021

Как писал NEWS.ru, Тихановская заявила об отсутствии планов возвращаться на родину. По её словам, этот вариант она рассмотрит только после освобождения мужа из тюрьмы.

В Белоруссии почти полгода продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.