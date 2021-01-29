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Тихановская поблагодарила главу Литвы за выдвижение на Нобелевскую премию

13:30, 31 января 2021 32
Светлана Тихановская Светлана Тихановская Фото: vk.com/prezidentsveta

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская выразила благодарность главе Литвы Гитанасу Науседе за выдвижение её на Нобелевскую премию мира.

По словам Тихановской, это невероятный для неё момент.

Спасибо президенту Науседе за выдвижение меня и всего народа Беларуси на Нобелевскую премию мира, — написала она на своей странице в Twitter.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии назвала этот шаг выражением солидарности с республикой и признанием мирной борьбы за свободу, которая «вдохновляет весь мир» с августа 2020 года.

Как писал NEWS.ru, Тихановская заявила об отсутствии планов возвращаться на родину. По её словам, этот вариант она рассмотрит только после освобождения мужа из тюрьмы.

В Белоруссии почти полгода продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

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