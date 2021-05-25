МВД России исключило Тихановскую из списка разыскиваемых лиц

https://static.news.ru/photo/1c76f128-bd80-11eb-9d46-96000091f725_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Matteo Nardone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Информация о лидере белорусской оппозиции Светлане Тихановской исчезла из базы данных российского МВД о разыскиваемых лицах. Об этом сообщает РБК.

На фоне скандала с задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича Тихановскую больше не разыскивают в России, сообщает издание.

Ранее в полиции сообщили, что Тихановскую объявили в межгосударственный розыск по статье о призывах к насильственному свержению конституционного строя. Женщину разыскивали на основании соглашений о взаимоотношениях МВД двух стран.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы. Согласно официальным данным Центризбиркома, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и большинство стран мира итоги выборов в Белоруссии не признали. Не смирившись с результатами голосования, политик принялась бороться.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии в перечень физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, включены оппозиционные лидеры страны Тихановская и Павел Латушко. КГБ объявило их в международный розыск. Также подготовлены документы об их экстрадиции из стран ЕС. Помимо Тихановской и Латушко, в качестве обвиняемых по уголовному делу «Акт терроризма, совершённый организованной группой», привлечены 18 человек.