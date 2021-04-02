КГБ Белоруссии включил Тихановскую в список причастных к терроризму

https://static.news.ru/photo/2c2ea770-93df-11eb-a190-96000091f725_660.jpg Светлана Тихановская Фото: vk.com/strana_888

В Белоруссии в перечень физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности включены оппозиционные лидеры страны Светлана Тихановская и Павел Латушко. Об этом сообщил КГБ страны.

Как следует из перечня, размещённого на сайте КГБ, Тихановская, которая проживает в Литве, и Латушко, который проживает в Польше, являются обвиняемыми в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 14 («Покушение на преступление») и частью 3 статьи 289 («Акт терроризма») Уголовного кодекса Белоруссии.

Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С.Тихановская, П.Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом, — цитирует сообщение РИА Новости.

КГБ объявило Тихановскую и Латушко в международный розыск. Также подготовлены документы об экстрадиции женщин из стран ЕС.

Помимо Тихановской и Латушко, в качестве обвиняемых по уголовному делу «акт терроризма, совершенный организованной группой» привлечены 18 человек.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы. Белорусский лидер заявлял, что в стране пытаются устроить цветную революцию по западным методичкам.