Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 17:30

Тесто как на пуховые пирожки, а внутри — сочная начинка: пирог «Много капусты» получается вкуснее и сытнее любой запеканки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру белокочанную капусту, лук и яйца — и готовлю нежнейший пирог прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного ужина или семейного обеда. Его необычность в том, что из минимума продуктов получается сочный, ароматный пирог с мягким, пуховым тестом и большим количеством капустной начинки, которая буквально тает во рту.

Получается обалденная вкуснятина: румяная, золотистая корочка и нежная, сочная серединка, где капуста, лук и яйца создают идеальную гармонию вкусов. Пирог настолько вкусный, что исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете его остудить.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов белокочанной капусты, 2 яйца, 1 луковица, 2 столовые ложки муки, 1 столовая ложка манной крупы, 100 миллилитров молока, 50 граммов сливочного масла, соль и черный перец по вкусу.

Капусту тонко нашинкуйте, лук мелко нарежьте. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте капусту и тушите до мягкости. В миске взбейте яйца с молоком, мукой и манкой, посолите, поперчите. Смешайте капустную начинку с яичной заливкой. Форму смажьте маслом, выложите массу и запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 30–35 минут до румяной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Капуста фри выходит просто классная — хрустящая закуска из 1 кочана и 3 яиц
Общество
Капуста фри выходит просто классная — хрустящая закуска из 1 кочана и 3 яиц
Капуста по-новому: тушим с яблоками и томатом — получается сочно, ароматно и можно в Великий пост
Общество
Капуста по-новому: тушим с яблоками и томатом — получается сочно, ароматно и можно в Великий пост
Так же просто, как приготовить оладьи: жареные ленивые пирожки с капустой на жидком тесте
Общество
Так же просто, как приготовить оладьи: жареные ленивые пирожки с капустой на жидком тесте
Этот постный тыквенный пирог — гастрономический обман для гурманов. Насыщенный вкус, карамельные нотки и ни грамма масла
Общество
Этот постный тыквенный пирог — гастрономический обман для гурманов. Насыщенный вкус, карамельные нотки и ни грамма масла
Этот мясной пирог из слоеного теста — идеальный спутник для пикника и праздничного стола! Больше никакой пиццы
Общество
Этот мясной пирог из слоеного теста — идеальный спутник для пикника и праздничного стола! Больше никакой пиццы
рецепты
капуста
пироги
кулинария
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД четыре раза отказали Лерчек в посещении частных медклиник
Ребенок попал в больницу после встречи с курьером на электровелосипеде
На Западе сделали мрачный прогноз по мировой энергетике из-за Ирана
Стало известно о предложении «амнистировать» пойманную браконьерами рыбу
Украинцев уличили в массовом бегстве с боевых позиций
Подросток угнал автобус, чтобы подвезти подругу до школы в 150 километрах
«Волга» покорила привыкших к Ford Mustang американцев
Иран пригрозил США беспрецедентным ответом при одном условии
Девушка покрылась сыпью и почти ослепла после приема антидепрессантов
«Все прогнозы сбываются»: Дмитриев описал мрачное будущее энергетики Европы
Футболиста «Ахмата» экстренно доставили в больницу прямо с игрового поля
Россия заметно нарастила импорт водки
Петербуржец съел бокал в баре и выбил окно в машине скорой помощи
«Больше не в силах скрывать»: на Западе увидели отчаяние Зеленского
Во Франции захотели снять санкции с России
Дефицит гречки накрыл Украину
В Британии пришли в ужас после иранского обстрела Диего-Гарсии
«Развлекала командиров ВСУ»: в зоне спецоперации погибла Барби
Военэксперт раскрыл неприятную правду о влиянии США в Ормузском проливе
Швейцария подтвердила готовность к новому раунду переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.