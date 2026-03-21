Тесто как на пуховые пирожки, а внутри — сочная начинка: пирог «Много капусты» получается вкуснее и сытнее любой запеканки

Беру белокочанную капусту, лук и яйца — и готовлю нежнейший пирог прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного ужина или семейного обеда. Его необычность в том, что из минимума продуктов получается сочный, ароматный пирог с мягким, пуховым тестом и большим количеством капустной начинки, которая буквально тает во рту.

Получается обалденная вкуснятина: румяная, золотистая корочка и нежная, сочная серединка, где капуста, лук и яйца создают идеальную гармонию вкусов. Пирог настолько вкусный, что исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете его остудить.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов белокочанной капусты, 2 яйца, 1 луковица, 2 столовые ложки муки, 1 столовая ложка манной крупы, 100 миллилитров молока, 50 граммов сливочного масла, соль и черный перец по вкусу.

Капусту тонко нашинкуйте, лук мелко нарежьте. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте капусту и тушите до мягкости. В миске взбейте яйца с молоком, мукой и манкой, посолите, поперчите. Смешайте капустную начинку с яичной заливкой. Форму смажьте маслом, выложите массу и запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 30–35 минут до румяной корочки.

