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22 июня 2026 в 09:14

Терпеть не могу возиться с вареньем, но эту вишневую «пятиминутку» варю каждое лето

Фото: D-NEWS.ru
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Хочешь, чтобы зимой в банке было лето? Тогда не топи вишню часами. Три коротких кипения — и ягода остается целой, а сироп — рубиновым.

Ингредиенты

Вишня без косточек — 2 кг, сахар-песок — 1,5 кг.

Как готовлю

Первым делом я перебираю вишню: беру только упругие и сухие, которые звенят при ударе. Мятые и пахнущие кислым — в мусор. Промываю быстро под холодной водой, не замачиваю, иначе они наберут влагу и лопнут. Даю плодам обсохнуть на полотенце полчаса, потом удаляю косточки. В широкой кастрюле с толстым дном выкладываю вишню слоями, пересыпая сахаром, и встряхиваю посуду, чтобы кристаллы покрыли каждую ягоду.

Оставляю массу на 2–3 часа (можно на ночь) при комнатной температуре, чтобы пошел сок. Потом довожу до кипения и варю ровно 5 минут, слегка покачивая кастрюлю, чтобы пена собралась в центре — так ее проще снимать шумовкой. Повторяю это трижды с полным остыванием между варками.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Главное открытие — ночная выдержка между кипениями. Вишня отдает сок, но остается плотной. Рекомендую подавать с творогом: контраст горячего и холодного — бомба.

Проверено редакцией
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вишня
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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