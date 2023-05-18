Терапевт назвал главные факторы развития инсульта в молодом возрасте Терапевт Раменский: инсульт в молодом возрасте провоцируют диабет, ожирение и сидячий образ жизни

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Инсульт в молодом возрасте — от 18 до 45 лет — провоцируют диабет и атеросклероз на его фоне, курение, высокий уровень холестерина, ожирение, алкоголизм, наркомания, сидячий образ жизни, нарушение сна и стрессы, рассказал NEWS.ru терапевт Павел Раменский. Он отметил, что тяжелое заболевание также развивается из-за гипертонии.

Врачи определяют молодым возраст от 18 до 45 лет. Обычно инсульт грозит людям после 50. Но современный образ жизни и ряд факторов увеличивают риск раннего «удара». Это диабет, ожирение, курение, алкоголизм, наркомания, высокий уровень холестерина, гипертония, стрессы, нарушение сна, недостаток физической активности — все это увеличивает риск развития инсульта у молодых, — добавил медик.

Ранее известный реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире шоу «О самом главном» на телеканале «Россия 1» указал на необычный симптом инсульта. Он заявил, что непрерывная икота может быть признаком инсульта. Во время обсуждения в студии одна из участниц программы предположила, что икота не указывает на проблемы с кровообращением в мозге. Отвечая на это, Агапкин заявил, что икота в некоторых случаях действительно может быть симптомом инсульта.

Ранее профессор-кардиолог, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов заявил, что распознать инсульт можно на ранних стадиях, когда у человека нарушается речь или равновесие. По его словам, дождаться экстренной помощи поможет таблетка аспирина.