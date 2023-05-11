Врач назвал неочевидный признак инсульта Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал икоту неочевидным признаком инсульта

Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

Известный реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире шоу «О самом главном» на телеканале «Россия 1» указал на необычный симптом инсульта. Он заявил, что непрерывная икота может быть признаком инсульта.

Во время обсуждения в студии одна из участниц программы предположила, что икота не указывает на проблемы с кровообращением в мозге. Отвечая на это, Агапкин заявил, что икота в некоторых случаях действительно может быть симптомом инсульта.

Недостаток кровоснабжения в стволе головного мозга может вызвать появление непрерывной икоты, которая является одним из признаков инсульта, — пояснил врач.

Ранее профессор-кардиолог, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов заявил, что распознать инсульт можно на ранних стадиях, когда у человека нарушается речь или равновесие. По его словам, дождаться экстренной помощи поможет таблетка аспирина. Эксперт напомнил, что существуют всего три симптома, которые могут свидетельствовать об инсульте.

Кроме того, врач-невролог Антон Тихоновский рассказал, что хронический недостаток сна может привести к опасным последствиям, том числе повлиять на развитие инсультов и инфарктов.