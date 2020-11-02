Теннисистка Петрова назвала причину разлада Кириленко и Овечкина

https://static.news.ru/photo/d951c2e6-1cf9-11eb-8628-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теннисистка Мария Кириленко и хоккеист Александр Овечкин расстались из-за измены спортсмена, рассказала коллега атлетки по корту Надежда Петрова. Она должна была быть свидетелем на их свадьбе в 2014 году, однако торжество не состоялось.

Мария сказала, что Саша расслабился где-то на стороне. А она не простила. Саму свадебную церемонию они планировали через год устроить, а в 2014-м только расписаться в загсе, — сказала Петрова « Экспресс газете ».

Петрова и Кириленко выступали в паре на Играх-2012 и завоевали бронзу.

17 сентября Овечкину исполнилось 35 лет. Портал NEWS.ru к этой дате подготовил галерею с фото хоккеиста на льду.