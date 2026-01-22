Тень не помеха: эти лианы создают роскошный вертикальный сад там, где другие цветы гибнут

Если ваш забор или стена дома выходит на север и не видит солнца, не отчаивайтесь — есть вьющиеся растения, которые приспособлены к таким условиям. Они создадут роскошный вертикальный сад там, где другие цветы гибнут.

Одним из лучших выборов для вечнозеленого оформления является плющ (хедера). Это многолетняя лиана, которая не просто хорошо, а отлично растет в тени. Плющ создает густую, почти непроницаемую стену из глянцевых листьев, которая будет декоративна круглый год. Он цепляется за любую шероховатую поверхность своими воздушными корнями и способен за несколько сезонов полностью укрыть большой вертикальный простор.

Для северной стороны также подойдет хмель — быстрорастущий и абсолютно неприхотливый многолетник. Он образует плотную зеленую массу, а в конце лета украшает ее оригинальными шишковидными соцветиями. Хмель морозостоек и может расти на бедных почвах.

Теневынослив и девичий виноград. Его главная декоративность — в осеннем фейерверке, когда листья окрашиваются в яркие багряные и пурпурные тона. Помните: тень не помеха! Все эти растения очень выносливы.

