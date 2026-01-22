Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 03:46

Тень не помеха: эти лианы создают роскошный вертикальный сад там, где другие цветы гибнут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если ваш забор или стена дома выходит на север и не видит солнца, не отчаивайтесь — есть вьющиеся растения, которые приспособлены к таким условиям. Они создадут роскошный вертикальный сад там, где другие цветы гибнут.

Одним из лучших выборов для вечнозеленого оформления является плющ (хедера). Это многолетняя лиана, которая не просто хорошо, а отлично растет в тени. Плющ создает густую, почти непроницаемую стену из глянцевых листьев, которая будет декоративна круглый год. Он цепляется за любую шероховатую поверхность своими воздушными корнями и способен за несколько сезонов полностью укрыть большой вертикальный простор.

Для северной стороны также подойдет хмель — быстрорастущий и абсолютно неприхотливый многолетник. Он образует плотную зеленую массу, а в конце лета украшает ее оригинальными шишковидными соцветиями. Хмель морозостоек и может расти на бедных почвах.

Теневынослив и девичий виноград. Его главная декоративность — в осеннем фейерверке, когда листья окрашиваются в яркие багряные и пурпурные тона. Помните: тень не помеха! Все эти растения очень выносливы.

Ранее были названы цветы для начинающих дачников: взойдут и зацветут за пару месяцев.

Проверено редакцией
Читайте также
Не гнется под напором ветра, цветет с июня по сентябрь: многолетник для продуваемого участка
Общество
Не гнется под напором ветра, цветет с июня по сентябрь: многолетник для продуваемого участка
Солиднее астильбы: если выбираете многолетник, не проходите мимо волжанки — огромная красавица с роскошной листвой
Общество
Солиднее астильбы: если выбираете многолетник, не проходите мимо волжанки — огромная красавица с роскошной листвой
Его не встретишь у соседей: многолетник, который не боится жары и цветет сам по себе
Общество
Его не встретишь у соседей: многолетник, который не боится жары и цветет сам по себе
Цветок для тех, у кого нет времени: посадите один раз и наслаждайтесь красотой десятилетиями
Общество
Цветок для тех, у кого нет времени: посадите один раз и наслаждайтесь красотой десятилетиями
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Церковная служба во сне: благословение или испытание впереди?
Пенсии многодетных матерей вырастут: что зачтут в стаж, кому ждать прибавки
Стали известны детали проекта соглашения по Гренландии
Психотерапия, зависимость, личная жизнь: где сейчас Сергей Бурунов
Евросоюз призвали дать отпор Трампу из-за презрения к организации
Назван срок полной цифровой трансформации России
В Новосибирске задержан собственник рухнувшего ТЦ
Нардеп Рады поймал Зеленского на лжи и популизме
Сожгли две трети: когда замерзающий ЕС на коленях приползет к РФ за газом
В МЖД уточнили информацию о сходе вагонов в Тульской области
Отказ от почетных званий, личная жизнь, мнение об СВО: где сейчас Ярмольник
В США раскрыли, кто из соратников Трампа против силового захвата Гренландии
«Хорошая традиция»: глава РФПИ оценил новый коррупционный скандал в Киеве
Пленный рассказал, как инструкторы ВСУ контролируют быт мобилизованных
Пожар на портовом терминале в Краснодарском крае взяли под контроль
Юрист дал совет, как защитить себя от «схемы Долиной»
Русский «Орешник» уже не догнать: супероружие РФ сеет панику в ЕС и США
Разрыв связей с РФ, эмиграция, высмеивание СВО: где сейчас Руслан Белый
В РФПИ озвучили, какую следующую сделку могут заключить США
Трамп подтвердил процесс подготовки будущей сделки по Гренландии
Дальше
Самое популярное
2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.