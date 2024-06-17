Телевизор, сброс веса, сосед: как живет в СИЗО арестованный Тимур Иванов

Фото: АГН «Москва»

Тимур Иванов

Арестованный по делу о получении крупной взятки экс-замминистра обороны Тимур Иванов сильно похудел в следственном изоляторе, сообщает Telegram-канал Mash. Какие известны подробности его содержания в СИЗО?

В каких условиях содержится Иванов

По данным Mash, Тимура Иванова поместили в двухместную камеру с телевизором, однако большинство времени он посвящает чтению.

«Тимур Иванов сильно похудел в СИЗО, но на здоровье не жалуется. Его содержат в двухместной камере с телевизором. У Иванова есть сосед. Со слов адвоката, бывший чиновник читает много классической литературы», — говорится в сообщении канала.

Тимур Иванов был арестован 24 апреля. За все время нахождения в СИЗО к нему не допустили семью. По информации Mash, следующее заседание по его делу состоится 20 июня.

«20 июня у него заседание о продлении меры пресечения. На нем будут просить, чтобы в СИЗО пустили хотя бы мать», — уточнили авторы канала.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников ранее также заявил, что Тимур Иванов не имеет возможности получать сообщения через сервис «ФСИН-письмо» в СИЗО «Лефортово».

«В „Лефортово“ нет системы быстрой отправки „ФСИН-письмо“, это особенность данного изолятора. Поэтому все те, кто содержится в этом СИЗО, и Иванов в том числе, могут получать письма от своих близких через „Почту России“», — сказал он ТАСС.

Мельников также опроверг слухи о том, что Иванов может получать посылки, заказанные через маркетплейсы. При этом, по его словам, в некоторых случаях возможны только доставки книг.

«Теоретически Иванов может получить книги через Ozon, однако все книги проходят в изоляторе строгую цензуру и ему могут их и не передать. В таком случае ему придется пользоваться услугами библиотеки изолятора», — объяснил секретарь ОНК Москвы.

Фото: МО РФ Тимур Иванов

Что известно о деле Тимура Иванова

Экс-замминистра задержали и арестовали в апреле по делу о получении взятки в 1,185 млрд рублей. По данным следствия, Тимур Иванов получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России. Помимо него, по делу проходят соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин и бизнесмен Сергей Бородин.

«Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны», — сообщили в суде.

Замглавы Минобороны был отстранен от должности, он отрицает свою вину. В правоохранительных органах уточнили, что Иванов давно находился в оперативной разработке. После того как его отправили в СИЗО, суд арестовал принадлежавшие ему Chevrolet Suburban, Mercedes-Benz V-класса и спортивный мотоцикл MV Agusta.

Бывший следователь СК Андрей Гривцов заявил, что Тимуру Иванову, помимо лишения свободы, также грозит штраф на сумму до 500 млн рублей.

«Санкция ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере) предусматривает возможность как назначения наказания в виде лишения свободы от 8 до 15 лет со штрафом до 70-кратной суммы взятки или без такового. Кроме того, возможно и назначение по этой статье наказания в виде штрафа как основного наказания», — рассказал Гривцов.

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