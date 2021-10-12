Telegram заблокировал канал основателя «Мужского государства»

Мессенджер Telegram закрыл доступ к каналу основателя националистической группировки «Мужское государство» Владислава Позднякова. Открыть страницу нельзя на устройствах с iOS и Android. Об этом сообщил сам националист в своём резервном канале, который продолжает работать.

При попытке открыть основной канал на мобильных устройствах появляется сообщение, что он недоступен, так как нарушает правила магазина приложений. При этом резервный канал набрал уже 54,5 тысячи подписчиков.

11 октября Поздняков заявил, что Telegram в ближайшее время заблокирует сообщество по просьбе представителей App Store и Play Market. Основатель канала обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с просьбой начать что-то делать. По мнению Позднякова, «аппетиты App Store и Google будут только расти».

12 октября националист закрыл канал. В тот же день YouTube заблокировал канал «Блогер, которого вы заслужили», который вёл Поздняков.

«Мужское государство» — националистическое сообщество, которое регулярно устраивает кампании травли против людей и компаний, которые не нравятся его лидеру Владиславу Позднякову. Призывы к своим сторонникам Поздняков публикует через Telegram-канал. Так, из-за угроз от сторонников «Мужского государства» из России пришлось уехать тиктокеру Оле Тыкве, которая прославилась благодаря мему «Привет, я подсяду?». Его уже штрафовали за возбуждение ненависти. В 2018 году он получил условный срок за возбуждение ненависти по признакам пола. Последний скандал с «Мужским государством» был связан с рестораном «Тануки», который был атакован сторонниками Позднякова из-за публикаций с темнокожими людьми в Instagram и материалами, которые якобы пропагандируют ЛГБТ.