Telegram погасил все штрафы в России на общую сумму в 15 млн рублей

Telegram погасил все свои штрафы в России на общую сумму в 15 млн рублей, исполнения от компании добились российские судебные приставы, сообщил «Интерфакс». По сведениям банка данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на сегодняшний день исполнительных производств в отношении мессенджера Telegram нет.

Ранее специалисты службы приставов вели в отношении мессенджера шесть дел, основанием послужили решения столичного Таганского суда о принудительном взыскании штрафов в общей сумме в 15 млн рублей за отказ удалить запрещённый в России контент.

Мировые интернет-сервисы, такие как Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp, в России были неоднократно привлечены к ответственности за неудаление запрещённого контента (ст. 13.41 КоАП РФ). В том числе это касается призывов к несовершеннолетним принимать участие в несанкционированных акциях. По сведениям ФССП, общая сумма всех назначенных судами штрафов по подобным делам в этом году превышает 200 млн рублей.

На сегодняшний день на основании вступивших в силу и отданных к исполнению в ФССП постановлений нескольких судов ведутся производства против Facebook на сумму в 17 млн рублей и Google — на 8,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что судом Таганского района Москвы был оштрафован Twitter на 10 млн рублей за отказ удалить запрещённый российским законом контент. Таким образом, общая сумма штрафа, наложенного на компанию, составила 55 млн рублей.