Telegram облегчит голосовое общение своих пользователей

Как
Самое главное — создатели каналов смогут участвовать в войсчатах-трансляциях других каналов не от лица своего личного аккаунта, а от лица своего канала. То есть условные @tikandelaki
Ранее голосовое общение было доступно только в группах и ограничивалось 5 тысячами человек. Разработчики утверждают, что нововведение не повлияет на анонимность соцсети. Также указывается, что благодаря этому новшеству будут созданы фактически полноценные платформы радиостанций, а «в перспективе при подключении видео в войсчаты — и телеканалов».
Опция появится в одном из ближайших обновлений Telegram, старт тестирования запланирован уже на эту неделю.
В последние месяцы в России набирает популярность приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно появилось в 2020 году и доступно только пользователям операционной системы iOS. Чтобы начать пользоваться приложением, необходимо получить приглашение уже зарегистрированного пользователя. Эксперты считают, что в будущем Clubhouse не утратит своих позиций, но может ввести более жёсткие правила цензуры, сообщал NEWS.ru.