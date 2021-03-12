Telegram облегчит голосовое общение своих пользователей

Самое главное — создатели каналов смогут участвовать в войсчатах-трансляциях других каналов не от лица своего личного аккаунта, а от лица своего канала. То есть условные @tikandelaki

Как пишет Telegram-канал «Крот Дурова» со ссылкой на разработчиков, для новых голосовых чатов администраторы канала смогут сохранять записи в виде подкаста. Чтобы включаться в живое обсуждение, слушатели смогут «поднимать руку».

В мессенджере Telegram появится новая возможность для голосового общения. Сервис получит нововведение, которое позволит в голосовых чатах принимать участие неограниченному числу пользователей.

и @PlushevChannel смогут побеседовать в войсчате @echomskru без деанона и потока мусора в личку, — говорится в сообщении.

Ранее голосовое общение было доступно только в группах и ограничивалось 5 тысячами человек. Разработчики утверждают, что нововведение не повлияет на анонимность соцсети. Также указывается, что благодаря этому новшеству будут созданы фактически полноценные платформы радиостанций, а «в перспективе при подключении видео в войсчаты — и телеканалов».

Опция появится в одном из ближайших обновлений Telegram, старт тестирования запланирован уже на эту неделю.

В последние месяцы в России набирает популярность приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно появилось в 2020 году и доступно только пользователям операционной системы iOS. Чтобы начать пользоваться приложением, необходимо получить приглашение уже зарегистрированного пользователя. Эксперты считают, что в будущем Clubhouse не утратит своих позиций, но может ввести более жёсткие правила цензуры, сообщал NEWS.ru.