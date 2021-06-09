Техосмотр для легковушек могут сделать добровольным

https://static.news.ru/photo/34058122-c9d0-11eb-acb7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД подготовило предложения о добровольном техосмотре для легковых машин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу российской Госавтоинспекции Михаила Черникова.

Изменения хотят внести в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения». Черников заметил, что добросовестные водители сами заинтересованы в исправности своего автомобиля.

Уточняется, что инициатива не затрагивает такси, грузовики, автомобили предприятий и автобусы. Глава российской Госавтоинспекции подчеркнул, что новый механизм позволит ГАИ сосредоточиться именно на осмотре этих транспортных средств, что в свою очередь позволит сократить ДТП с общественным транспортом.

Сегодня значительная часть водителей оплачивает услугу по проведению техосмотра только для того, чтобы беспроблемно оформить полис ОСАГО, диагностика при этом не производится, добавил Черников.

Ранее сообщалось, что в конце лета правила оформления страхового полиса ОСАГО в России изменятся. Так, владельцам автомобилей больше не потребуется документ о прохождении техосмотра при оформлении полиса.