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Техосмотр для легковушек могут сделать добровольным

12:40, 10 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД подготовило предложения о добровольном техосмотре для легковых машин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу российской Госавтоинспекции Михаила Черникова.

Изменения хотят внести в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения». Черников заметил, что добросовестные водители сами заинтересованы в исправности своего автомобиля.

Уточняется, что инициатива не затрагивает такси, грузовики, автомобили предприятий и автобусы. Глава российской Госавтоинспекции подчеркнул, что новый механизм позволит ГАИ сосредоточиться именно на осмотре этих транспортных средств, что в свою очередь позволит сократить ДТП с общественным транспортом.

Сегодня значительная часть водителей оплачивает услугу по проведению техосмотра только для того, чтобы беспроблемно оформить полис ОСАГО, диагностика при этом не производится, добавил Черников.

Ранее сообщалось, что в конце лета правила оформления страхового полиса ОСАГО в России изменятся. Так, владельцам автомобилей больше не потребуется документ о прохождении техосмотра при оформлении полиса.

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