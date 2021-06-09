Техосмотр для легковушек могут сделать добровольным

МВД подготовило предложения о добровольном техосмотре для легковых машин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу российской Госавтоинспекции Михаила Черникова.
Изменения
Уточняется, что инициатива не затрагивает такси, грузовики, автомобили предприятий и автобусы. Глава российской Госавтоинспекции подчеркнул, что новый механизм позволит ГАИ сосредоточиться именно на осмотре этих транспортных средств, что в свою очередь позволит сократить ДТП с общественным транспортом.
Сегодня значительная часть водителей оплачивает услугу по проведению техосмотра только для того, чтобы беспроблемно оформить полис ОСАГО, диагностика при этом не производится, добавил Черников.
Ранее сообщалось, что в конце лета правила оформления страхового полиса ОСАГО в России изменятся. Так, владельцам автомобилей больше не потребуется документ о прохождении техосмотра при оформлении полиса.