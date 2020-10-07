ТАСС: Тихановскую не объявляли в международный розыск

https://static.news.ru/photo/51d29d16-08ab-11eb-9b1b-fa163e074e61_660.jpg Светалана Тихановская Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от объединённой оппозиции Светлана Тихановская не находится в международном розыске, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Таким образом он опроверг информацию, которую ранее предоставил информатор агентства.

В настоящее время бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не находится в международном розыске, — говорится на сайте СМИ.

Как писал NEWS.ru, Тихановская попала в базу разыскиваемых лиц МВД России. Там указано, что основанием для розыска является статья Уголовного кодекса.

Накануне политик заявила о своём желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она рассказала на встрече с представителями национальной диаспоры в Берлине. По её словам, пообщаться с российским лидером она хотела бы, чтобы понять, почему тот поддерживает Александра Лукашенко, чью победу на президентских выборах его политические противники и страны Запада не признали.