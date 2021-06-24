Ковидный госпиталь загорелся в Москве

Пожар начался в центре для лечения больных коронавирусом в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл в реабилитационно-образовательном центре департамента труда и соцзащиты населения, переоборудованном для больных COVID-19.

Проведена полная эвакуация больных, — отметил собеседник.

По информации РИА Новости, из здания вывели около 30 человек. Пламя возникло в одном из кабинетов и распространилось на 15 квадратных метров.

В МЧС агентству рассказали, что в 15:11 возгорание ликвидировали, информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы произошёл пожар на складе пиротехники, где хранилось 15 тонн взрывчатых веществ. Во время горения произошло около сотни взрывов, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. При тушении огня пострадали трое пожарных и один работник склада. Предполагается, что причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.