Таксистов Подмосковья начали штрафовать за отсутствие защитных масок

https://static.news.ru/photo/9840a1de-87bf-11ea-aca5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Десять таксистов в Московской области привлечены к административной ответственности из-за отсутствия защитных масок. Нарушители были выявлены в Красногорске и Домодедово.

В общей сложности на первом этапе контрольных рейдов было проверено чуть больше сотни автомобилей такси. Задача инспекторов — выяснить, соблюдают ли водители санитарные нормы и имеются ли цифровые пропуска у пассажиров, сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Там уточнили, что нарушителей среди пассажиров не обнаружено.

Ранее NEWS.ru писал о потасовке между водителем московского такси и пассажиркой. У женщины не срабатывал QR-код на электронном пропуске, и мужчина отказался её везти. Однако спор перешёл в рукопорикладство. Несмотря на то, что клиентка напала первой, агрегатор заблокировал водителя, так как счёл его поведение недопустимым. Особенно учитывая то, что тот работал без маски и перчаток.

Цифровые пропуска с QR-кодом необходимо оформлять в столице и Подмосковье для передвижения на любых видах транспорта. Это одно из требований режима самоизоляции, введённого из-за эпидемии коронавируса.