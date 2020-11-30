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Такой прикол: Ивлева били половниками в армии

18:04, 30 ноября 2020
Константин Ивлев Константин Ивлев Фото: ivlevchef/instagram.com

Константина Ивлева избивали половниками в армии. Шеф-повар признался, что это был своеобразный прикол.

У старых военнослужащих была любимая процедура — «флюорография». Заключалась эта процедура в том, что тебя одновременно спереди и сзади били половником, один в грудь, другой между лопатками. Такой армейский прикол, — сказал Ивлев порталу Sobesednik.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что Ивлев развёлся с женой. Супруга подала на развод после того, как узнала о романе супруга с 27-летней журналисткой Валерией Куденковой.

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