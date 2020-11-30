Такой прикол: Ивлева били половниками в армии

https://static.news.ru/photo/a246c596-331d-11eb-b323-fa163e074e61_660.jpg Константин Ивлев Фото: ivlevchef/instagram.com

Константина Ивлева избивали половниками в армии. Шеф-повар признался, что это был своеобразный прикол.

У старых военнослужащих была любимая процедура — «флюорография». Заключалась эта процедура в том, что тебя одновременно спереди и сзади били половником, один в грудь, другой между лопатками. Такой армейский прикол, — сказал Ивлев порталу Sobesednik.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что Ивлев развёлся с женой. Супруга подала на развод после того, как узнала о романе супруга с 27-летней журналисткой Валерией Куденковой.