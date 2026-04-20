Такое тесто стало для меня откровением — универсальный рецепт: хоть к пицце, хоть к пирогам

Все гениальное просто. Мука, сливочное масло, молоко, дрожжи, сахар, соль. Никакого маргарина, никаких трансжиров. Тесто получается нежным, ароматным, а выпечка — как в деревенской пекарне. Пирожки не черствеют на следующий день.

Что понадобится

1 стакан молока, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. с небольшой горкой быстрых дрожжей (7–10 г), 3 и 1/4 стакана муки, 200 г сливочного масла, щепотка соли.

Как я готовлю

В теплом молоке растворяю сахар и дрожжи, оставляю на 10–15 минут до появления пенной шапки. Муку просеиваю, добавляю соль и мягкое сливочное масло, перетираю руками до крошки.

Вливаю подошедшие дрожжи, замешиваю тесто. Оно будет слегка липким, но быстро собирается в мягкий упругий шар.

Убираю тесто в пакет и отправляю в холодильник на 30 минут.

