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17 июля 2025 в 06:00

Таких рыбных гнездышек вы еще не пробовали! Проверенный рецепт минтая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Таких рыбных гнездышек вы еще не пробовали! Проверенный рецепт минтая! Это простое, но эффектное блюдо сочетает сочное рыбное филе с пропитанным молоком багетом и расплавленным сыром. Универсальный рецепт позволяет экспериментировать с разными видами рыбы и хлеба, создавая новые вкусовые сочетания. Идеальный вариант для семейного ужина!

Ингредиенты

  • Филе минтая — 500 г
  • Багет — 400–600 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Лук-порей — 1 стебель
  • Молоко — 500 мл
  • Сыр твёрдый — 150 г
  • Майонез — 30–50 г
  • Зелень свежая — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу
  • Масло растительное — для формы

Приготовление

  1. Рыбу, лук и зелень измельчите в блендере или мелко порубите ножом, добавьте специи. Багет нарежьте кусочками 2–3 см, пропитайте молоком 5–7 минут, затем слегка отожмите. Выложите хлеб в смазанную маслом форму.
  2. Сделайте углубления пальцами или ложкой. Заполните рыбной начинкой, слегка утрамбовывая. Смажьте майонезом, запекайте 25–35 минут при 180 °C. Посыпьте тёртым сыром, готовьте ещё 5–7 минут до золотистой корочки.

Ранее мы готовили минтай по-маньчжурски. Хрустяшки с овощами в остром соусе.

минтай
хлеб
простой рецепт
рыба
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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