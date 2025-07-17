Таких рыбных гнездышек вы еще не пробовали! Проверенный рецепт минтая

Таких рыбных гнездышек вы еще не пробовали! Проверенный рецепт минтая

Таких рыбных гнездышек вы еще не пробовали! Проверенный рецепт минтая! Это простое, но эффектное блюдо сочетает сочное рыбное филе с пропитанным молоком багетом и расплавленным сыром. Универсальный рецепт позволяет экспериментировать с разными видами рыбы и хлеба, создавая новые вкусовые сочетания. Идеальный вариант для семейного ужина!

Ингредиенты

Филе минтая — 500 г

Багет — 400–600 г

Лук репчатый — 1 шт.

Лук-порей — 1 стебель

Молоко — 500 мл

Сыр твёрдый — 150 г

Майонез — 30–50 г

Зелень свежая — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Масло растительное — для формы

Приготовление

Рыбу, лук и зелень измельчите в блендере или мелко порубите ножом, добавьте специи. Багет нарежьте кусочками 2–3 см, пропитайте молоком 5–7 минут, затем слегка отожмите. Выложите хлеб в смазанную маслом форму. Сделайте углубления пальцами или ложкой. Заполните рыбной начинкой, слегка утрамбовывая. Смажьте майонезом, запекайте 25–35 минут при 180 °C. Посыпьте тёртым сыром, готовьте ещё 5–7 минут до золотистой корочки.

Ранее мы готовили минтай по-маньчжурски. Хрустяшки с овощами в остром соусе.