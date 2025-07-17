Таких рыбных гнездышек вы еще не пробовали! Проверенный рецепт минтая! Это простое, но эффектное блюдо сочетает сочное рыбное филе с пропитанным молоком багетом и расплавленным сыром. Универсальный рецепт позволяет экспериментировать с разными видами рыбы и хлеба, создавая новые вкусовые сочетания. Идеальный вариант для семейного ужина!
Ингредиенты
- Филе минтая — 500 г
- Багет — 400–600 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Лук-порей — 1 стебель
- Молоко — 500 мл
- Сыр твёрдый — 150 г
- Майонез — 30–50 г
- Зелень свежая — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
- Масло растительное — для формы
Приготовление
- Рыбу, лук и зелень измельчите в блендере или мелко порубите ножом, добавьте специи. Багет нарежьте кусочками 2–3 см, пропитайте молоком 5–7 минут, затем слегка отожмите. Выложите хлеб в смазанную маслом форму.
- Сделайте углубления пальцами или ложкой. Заполните рыбной начинкой, слегка утрамбовывая. Смажьте майонезом, запекайте 25–35 минут при 180 °C. Посыпьте тёртым сыром, готовьте ещё 5–7 минут до золотистой корочки.
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