Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 15:15

Филе минтая с сыром, кабачками и чесноком! Такую вкуснятину вы не готовили

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Филе минтая с кабачками и сыром — полезный ужин без хлопот! Ищете рецепт, который объединит пользу, легкость и потрясающий вкус? Это блюдо — идеальный вариант! Нежное филе минтая, сочные кабачки и ароматный чеснок под аппетитной сырной корочкой — такое сочетание понравится даже тем, кто обычно равнодушен к рыбе. А готовится все элементарно — просто нарезали, замариновали и отправили в духовку.

Готовим вместе:

Начните с подготовки ингредиентов. Филе минтая (600 г) промойте и обсушите бумажным полотенцем. Кабачок нарежьте тонкими кружочками, красный лук — полукольцами. Чеснок пропустите через пресс или мелко порубите.

В небольшой миске смешайте 2 ст. л. оливкового масла, лимонный сок, чеснок, щепотку паприки, соль и перец по вкусу. Этим маринадом обильно смажьте рыбу и оставьте на 10–15 минут.

Возьмите форму для запекания и выложите слоями: сначала кабачки, затем лук, сверху — маринованное филе минтая. Сбрызните оливковым маслом и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут.

Достаньте форму, посыпьте блюдо тертым сыром (50 г) и верните в духовку еще на 5–7 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Если хотите совсем диетический вариант — просто пропустите этот шаг.

Подавайте горячим, украсив свежей зеленью. Рыба получается невероятно сочной, кабачки — нежными, а сырная корочка добавляет блюду пикантности. Такой ужин порадует и вашу фигуру, и вкусовые рецепторы! Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

минтай
рыба
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.