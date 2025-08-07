Филе минтая с сыром, кабачками и чесноком! Такую вкуснятину вы не готовили

Филе минтая с сыром, кабачками и чесноком! Такую вкуснятину вы не готовили

Филе минтая с кабачками и сыром — полезный ужин без хлопот! Ищете рецепт, который объединит пользу, легкость и потрясающий вкус? Это блюдо — идеальный вариант! Нежное филе минтая, сочные кабачки и ароматный чеснок под аппетитной сырной корочкой — такое сочетание понравится даже тем, кто обычно равнодушен к рыбе. А готовится все элементарно — просто нарезали, замариновали и отправили в духовку.

Готовим вместе:

Начните с подготовки ингредиентов. Филе минтая (600 г) промойте и обсушите бумажным полотенцем. Кабачок нарежьте тонкими кружочками, красный лук — полукольцами. Чеснок пропустите через пресс или мелко порубите.

В небольшой миске смешайте 2 ст. л. оливкового масла, лимонный сок, чеснок, щепотку паприки, соль и перец по вкусу. Этим маринадом обильно смажьте рыбу и оставьте на 10–15 минут.

Возьмите форму для запекания и выложите слоями: сначала кабачки, затем лук, сверху — маринованное филе минтая. Сбрызните оливковым маслом и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут.

Достаньте форму, посыпьте блюдо тертым сыром (50 г) и верните в духовку еще на 5–7 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Если хотите совсем диетический вариант — просто пропустите этот шаг.

Подавайте горячим, украсив свежей зеленью. Рыба получается невероятно сочной, кабачки — нежными, а сырная корочка добавляет блюду пикантности. Такой ужин порадует и вашу фигуру, и вкусовые рецепторы! Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.