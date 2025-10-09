Такая рыбка никогда не надоест — готовлю нежное рагу из минтая: идеально для ленивого ужина

Рагу из минтая в сметанном соусе представляет собой нежное и сытное блюдо, которое сочетает сочность рыбы и кремовую текстуру соуса. Оно готовится путем тушения, что позволяет сохранить все полезные свойства рыбы и создать гармоничный вкус. Сочетание минтая, овощей и сметаны создает полноценное блюдо, которое не требует дополнительного мясного компонента.

Для приготовления потребуется: 500 г филе минтая, 2 моркови, 1 луковица, 200 г сметаны, 2 столовые ложки муки, 1 стакан овощного бульона, 2 лавровых листа, соль, перец и укроп по вкусу, растительное масло для жарки. Рыбу нарезают кубиками, обваливают в муке и слегка обжаривают. Лук и морковь нарезают соломкой, пассеруют на растительном масле до мягкости. Добавляют рыбу, заливают бульоном и сметаной, добавляют специи. Тушат под крышкой на медленном огне 20-25 минут.

