09 октября 2025 в 15:47

Такая рыбка никогда не надоест — готовлю нежное рагу из минтая: идеально для ленивого ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рагу из минтая в сметанном соусе представляет собой нежное и сытное блюдо, которое сочетает сочность рыбы и кремовую текстуру соуса. Оно готовится путем тушения, что позволяет сохранить все полезные свойства рыбы и создать гармоничный вкус. Сочетание минтая, овощей и сметаны создает полноценное блюдо, которое не требует дополнительного мясного компонента.

Для приготовления потребуется: 500 г филе минтая, 2 моркови, 1 луковица, 200 г сметаны, 2 столовые ложки муки, 1 стакан овощного бульона, 2 лавровых листа, соль, перец и укроп по вкусу, растительное масло для жарки. Рыбу нарезают кубиками, обваливают в муке и слегка обжаривают. Лук и морковь нарезают соломкой, пассеруют на растительном масле до мягкости. Добавляют рыбу, заливают бульоном и сметаной, добавляют специи. Тушат под крышкой на медленном огне 20-25 минут.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
