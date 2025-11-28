Такая намазка хорошо подходит к вину: паштет из оливок, шампиньонов и творожного сыра — готовим за 15 минут

Такая намазка хорошо подходит к вину: паштет из оливок, шампиньонов и творожного сыра — готовим за 15 минут. Это тот самый паштет, который идеально подходит для фуршета или лёгкого перекуса с бокалом вина. Сочетание нежного творожного сыра, ароматных обжаренных шампиньонов и пикантных оливок создаёт изысканный вкус, который кажется ресторанным, хотя готовится очень просто.

Берём: шампиньоны — 200 г, оливки без косточек — 100 г, творожный сыр — 150 г, чеснок — 1 зубчик, оливковое масло — 1 ст. л., соль, перец — по вкусу, свежая зелень — для подачи.

Шампиньоны нарезаем мелкими кусочками и обжариваем на оливковом масле до золотистого цвета, добавляем измельчённый чеснок и обжариваем ещё минуту. Оливки режем половинками, смешиваем с остывшими грибами. В миске соединяем обжаренные шампиньоны с оливками и творожным сыром, солим, перчим и измельчаем погружным блендером до однородной массы. По желанию можно добавить немного рубленой зелени для свежести и цвета.

Подаём на поджаренных ломтиках хлеба, крекерах или в тарталетках. Этот паштет станет хитом любого ужина или праздничного стола, а готовится быстрее, чем кажется!

