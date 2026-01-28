Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 17:00

Так надо есть адыгейский сыр, чтобы он «запел». Секрет — в обжарке с куркумой, кориандром и кумином. Попробуйте!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это рецепт для моментов, когда хочется чего-то особенного, но нет времени. Он требует минимум действий, но дает максимальный гастрономический эффект, превращая простой продукт в изысканную горячую закуску или даже главное блюдо.

Чтобы раскрыть вкус адыгейского сыра, беру 200-граммовую пачку и нарезаю ее на прямоугольные ломтики толщиной около 1,5 см. В миске смешиваю 1 столовую ложку растительного масла с 1/4 чайной ложки куркумы, 1/2 чайной ложки молотого кориандра, 1/2 чайной ложки молотого кумина (зиры), 1/2 чайной ложки паприки и щепоткой соли. Получается ароматная пряная паста. Добавляю в миску нарезанный сыр и очень аккуратно, но тщательно перемешиваю, чтобы каждый кусочек со всех сторон покрылся этой смесью. Можно сделать это руками, слегка втирая специи в поверхность.

Разогреваю в сковороде оставшиеся 1,5 столовые ложки растительного масла на среднем огне. Выкладываю кусочки сыра в один слой и обжариваю без движения 2–3 минуты с одной стороны, чтобы образовалась плотная золотистая корочка. Затем аккуратно переворачиваю лопаткой и обжариваю еще 2–3 минуты с другой стороны. Можно также обжарить короткие боковые стороны по 30–40 секунд. Готовый сыр выкладываю на тарелку. Он получается хрустящим и ароматным снаружи и нежным, слегка плавящимся внутри. Подавать можно сразу как горячую закуску, с овощами, лепешкой или как белковую основу блюда.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
Пушистые молочные пончики: сами в рот просятся! Мягкие, воздушные, тают во рту. Готовятся просто и очень быстро
Общество
Пушистые молочные пончики: сами в рот просятся! Мягкие, воздушные, тают во рту. Готовятся просто и очень быстро
Сербский яблочный пирог с крошкой-печеньем. Вкуснее, чем в пекарне, а готовится всего полчаса
Общество
Сербский яблочный пирог с крошкой-печеньем. Вкуснее, чем в пекарне, а готовится всего полчаса
Банан, горсть овсянки и 1 яйцо — эти печеньки хочется печь снова и снова. Простой рецепт без сахара
Общество
Банан, горсть овсянки и 1 яйцо — эти печеньки хочется печь снова и снова. Простой рецепт без сахара
Как заквасить капусту, чтобы хрустела: старинный метод с дубовой веточкой
Семья и жизнь
Как заквасить капусту, чтобы хрустела: старинный метод с дубовой веточкой
Шеф-секрет: устойчивый шоколадный крем для слоеных тортов
Семья и жизнь
Шеф-секрет: устойчивый шоколадный крем для слоеных тортов
еда
рецепты
сыры
специи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Получили ранения, лишились конечностей»: наемник о службе в ВСУ
В Польше собираются лишить пособия ряд украинских беженцев
Ушел из жизни легендарный режиссер-документалист
Забудьте о другом ужине: венгерское жаркое из печени — сочно, пряно и сытно
«По сути дела, убивают ребенка»: школьницу травят из-за смерти отца на СВО?
Экономист Сакс объяснил, на что готов Зеленский ради своего эго
В Куршевеле сгорел бутик Rendez-Vous, где проходил скандальный корпоратив
Россиянину после ДТП со снегоходом «собрали» лицо
Расстройство Трампа. США замахнулись на Исландию: что грозит РФ
Появились кадры оползня, превратившего грузовик и бульдозер в груду металла
В Подмосковье введут новые правила для мобильных торговых точек
На Украине раскрыли, каких необычных специалистов начал привлекать Ермак
Юрист ответил, можно ли заставлять сотрудников убирать снег
Многим зданиям на Сицилии предрекли обрушение после прошедшего оползня
В эфире «радио Судного дня» прозвучало новое таинственное сообщение
Автоэксперт перечислил риски праворульных машин
Александра Олейникова проводили в последний путь
В Сеть попали кадры последних секунд жизни украинского летчика
Астрономы предупредили о возможных магнитных бурях на Земле
В Госдуме резко высказались о травле дочери погибшего бойца СВО из Ростова
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.