Сытное утро без хлопот: тортилья с яйцом и сыром — заменяет и яичницу, и бутерброд

Тортилья с начинкой из яйца, помидора и сыра — это идеальный быстрый завтрак, который заменяет и яичницу, и бутерброд. С этим рецептом у вас будет сытное утро без хлопот!

Для приготовления вам понадобится: большая тортилья, 2 яйца, небольшой помидор, 50–70 г тертого сыра, соль, черный перец, немного растительного масла, зелень по желанию. Разогрейте сковороду на среднем огне. Слегка смажьте ее маслом. В миске взбейте яйца с солью и перцем. Вылейте на сковородку. Пока низ схватывается (но верх еще жидкий), положите сверху лепешку тортильи, слегка прижмите, чтобы она приклеилась к яйцу. Через 1-2 минуты аккуратно переверните всю конструкцию лопаткой так, чтобы тортилья оказалась внизу, а яичный слой сверху. На половину круга выложите начинку: тонкие ломтики помидора и тертый сыр. Накройте начинку второй половиной лепешки, закройте крышкой и прогрейте 1-2 минуты, чтобы сыр расплавился.

