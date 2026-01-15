Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 07:32

Сытное утро без хлопот: тортилья с яйцом и сыром — заменяет и яичницу, и бутерброд

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Тортилья с начинкой из яйца, помидора и сыра — это идеальный быстрый завтрак, который заменяет и яичницу, и бутерброд. С этим рецептом у вас будет сытное утро без хлопот!

Для приготовления вам понадобится: большая тортилья, 2 яйца, небольшой помидор, 50–70 г тертого сыра, соль, черный перец, немного растительного масла, зелень по желанию. Разогрейте сковороду на среднем огне. Слегка смажьте ее маслом. В миске взбейте яйца с солью и перцем. Вылейте на сковородку. Пока низ схватывается (но верх еще жидкий), положите сверху лепешку тортильи, слегка прижмите, чтобы она приклеилась к яйцу. Через 1-2 минуты аккуратно переверните всю конструкцию лопаткой так, чтобы тортилья оказалась внизу, а яичный слой сверху. На половину круга выложите начинку: тонкие ломтики помидора и тертый сыр. Накройте начинку второй половиной лепешки, закройте крышкой и прогрейте 1-2 минуты, чтобы сыр расплавился.

Ранее стало известно, как приготовить яичные оладьи с ветчиной и сыром.

Проверено редакцией
Читайте также
Чехословацкие щи — сюрприз для гурмана: густой, ароматный и с пикантной ноткой паприки
Общество
Чехословацкие щи — сюрприз для гурмана: густой, ароматный и с пикантной ноткой паприки
Тушеная капуста с грибами и фасолью: две добавки, и она становится шедевром! Гарнир, который съедают первым
Общество
Тушеная капуста с грибами и фасолью: две добавки, и она становится шедевром! Гарнир, который съедают первым
Простой завтрак в аэрогриле: готовим нежную запеканку из творога и вишни
Семья и жизнь
Простой завтрак в аэрогриле: готовим нежную запеканку из творога и вишни
Финские творожно-яблочные блины: шикарный вариант для завтрака и не только — сытные
Общество
Финские творожно-яблочные блины: шикарный вариант для завтрака и не только — сытные
Тортилья с картошкой и сыром: с этими лепешками вы полюбите утро и завтраки
Общество
Тортилья с картошкой и сыром: с этими лепешками вы полюбите утро и завтраки
рецепты
завтраки
тортилья
лепешки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Себя спасти не смог»: Верник раскрыл, почему Золотовицкий скрывал болезнь
Легендарный фастфуд полностью исчез из России
«Близки как никогда»: в США ожидают скорого решения конфликта на Украине
Раскрыто, как бывшая вице-президент «Оборонстроя» пряталась от правосудия
Первый или последний? Секреты выбора этажа для лучшей жизни в новостройке
Герасимов раскрыл, куда продвигаются ВС России после освобождения Северска
Начальник Генштаба России приехал на передовую с проверкой
Назван способ защитить квартиру от рабочих после завершения ремонта
Герасимов подвел итоги первых двух недель января для армии России
Бои за Никифоровку, ротация под «Солнцепеком»: новости СВО к утру 15 января
«Четко дал понять»: Трамп упрекнул Зеленского в саботаже
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 января
Новое российское лекарство от рака: какие опухоли лечит, как получить
Названа критическая дата для Трампа в 2026 году
Стало известно, вернутся ли в Москву сумасшедшие снегопады
Уволивший тренера «Реал» вылетел из Кубка Испании
Названа главная цель мошенников в 2026 году
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 января: инфографика
В ГД озвучили средний размер социальной пенсии в 2026 году
Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над Россией за ночь
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.