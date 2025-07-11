Сытное блюдо на скорую руку: готовим обалденную сырно-картофельную лепешку

Хрустящая снаружи и тающая во рту сырно-картофельная лепешка — идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то сытное. Возьмите 3 картофелины, 100 граммов сыра (подойдет российский или гауда), 1 яйцо, 3 ложки простой муки, соль, перец и немного масла для обжаривания. Картошку измельчите на терке, уберите излишки жидкости — это сделает текстуру идеальной. Всыпьте тертый сыр, вбейте яйцо, добавьте муку и специи, затем хорошо вымесите массу.

На раскаленную сковородку с растительным маслом выложите смесь, разровняйте в виде толстого блина. Готовьте на умеренном огне 6–8 минут под крышкой до румяности, затем ловко переверните и подрумяньте с другой стороны. Подавайте сразу же, дополнив свежей сметаной или хрустящим зеленым луком.

Чтобы лепешка получилась еще аппетитнее, можно добавить в тесто щепотку паприки или мелко порубленный укроп. Главное — не передержать на огне, иначе картофель потеряет нежность. Это блюдо станет настоящей палочкой-выручалочкой в вашем кулинарном арсенале!

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