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26 июля 2025 в 12:45

Сытная мясная солянка! Обалденный подкопченный суп на все времена

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сытная мясная солянка! Обалденный подкопченный суп на все времена! Густой, ароматный суп с копченостями, маринованными огурцами и лимонной кислинкой — настоящий праздник вкуса!

Ингредиенты основные

  • Говядина (филе) — 300 г
  • Копчёные сосиски — 3 шт.
  • Варено-копчёная колбаса — 150 г
  • Буженина — 150 г
  • Картофель — 2 крупных клубня
  • Паприка копченая по вкусу
  • Маринованные огурцы — 3 шт.
  • Оливки/каперсы — 50 г
  • Помидоры черри — 100 г

Для заправки и подачи

  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 2 шт.
  • Томатная паста — 50 г
  • Сливочное масло — 30 г
  • Лимон — 4 дольки
  • Сметана — 100 г
  • Зелень, перец, соль

Приготовление

  1. Бульон: обжарьте говядину, залейте 2 л воды, варите 1,5 часа. Добавьте нарезанные колбасные изделия.
  2. Зажарка: на сливочном масле пассеруйте лук с морковью и паприкой, в конце добавьте томатную пасту.
  3. Сборка: в бульон положите картофель кубиками, варите 15 минут. Добавьте зажарку, огурцы, черри и оливки. Томите 10 минут.

Подавайте со сметаной, зеленью и лимоном.

Ранее мы готовили грибной крем-суп со сливками и плавленым сыром! Простой, но нравится всем.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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