Сытная мясная солянка! Обалденный подкопченный суп на все времена! Густой, ароматный суп с копченостями, маринованными огурцами и лимонной кислинкой — настоящий праздник вкуса!
Ингредиенты основные
- Говядина (филе) — 300 г
- Копчёные сосиски — 3 шт.
- Варено-копчёная колбаса — 150 г
- Буженина — 150 г
- Картофель — 2 крупных клубня
- Паприка копченая по вкусу
- Маринованные огурцы — 3 шт.
- Оливки/каперсы — 50 г
- Помидоры черри — 100 г
Для заправки и подачи
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 2 шт.
- Томатная паста — 50 г
- Сливочное масло — 30 г
- Лимон — 4 дольки
- Сметана — 100 г
- Зелень, перец, соль
Приготовление
- Бульон: обжарьте говядину, залейте 2 л воды, варите 1,5 часа. Добавьте нарезанные колбасные изделия.
- Зажарка: на сливочном масле пассеруйте лук с морковью и паприкой, в конце добавьте томатную пасту.
- Сборка: в бульон положите картофель кубиками, варите 15 минут. Добавьте зажарку, огурцы, черри и оливки. Томите 10 минут.
Подавайте со сметаной, зеленью и лимоном.
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