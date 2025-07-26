Сытная мясная солянка! Обалденный подкопченный суп на все времена

Сытная мясная солянка! Обалденный подкопченный суп на все времена

Сытная мясная солянка! Обалденный подкопченный суп на все времена! Густой, ароматный суп с копченостями, маринованными огурцами и лимонной кислинкой — настоящий праздник вкуса!

Ингредиенты основные

Говядина (филе) — 300 г

Копчёные сосиски — 3 шт.

Варено-копчёная колбаса — 150 г

Буженина — 150 г

Картофель — 2 крупных клубня

Паприка копченая по вкусу

Маринованные огурцы — 3 шт.

Оливки/каперсы — 50 г

Помидоры черри — 100 г

Для заправки и подачи

Морковь — 1 шт.

Лук — 2 шт.

Томатная паста — 50 г

Сливочное масло — 30 г

Лимон — 4 дольки

Сметана — 100 г

Зелень, перец, соль

Приготовление

Бульон: обжарьте говядину, залейте 2 л воды, варите 1,5 часа. Добавьте нарезанные колбасные изделия. Зажарка: на сливочном масле пассеруйте лук с морковью и паприкой, в конце добавьте томатную пасту. Сборка: в бульон положите картофель кубиками, варите 15 минут. Добавьте зажарку, огурцы, черри и оливки. Томите 10 минут.

Подавайте со сметаной, зеленью и лимоном.

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