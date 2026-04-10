Сырный суп, от которого все тают: кидаю плавленые сырки — и обычный бульон вау какой

Когда хочется чего-то согревающего и уютного, этот суп выручает без лишней возни. Он готовится из простых продуктов, но на вкус получается нежным и почти «ресторанным». Главный секрет — плавленый сыр, который делает бульон густым и бархатистым.

Ингредиенты:

  • плавленый сыр — 2 шт.;
  • копченый окорочок — 1 шт.;
  • картофель — 2–3 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — по желанию;
  • растительное масло — 1–2 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Картофель очистите, нарежьте кубиками и поставьте вариться. Плавленые сырки заранее уберите в морозилку — так их легче натереть. Морковь натрите, при желании добавьте лук и обжарьте на масле до мягкости.

С окорочка снимите мясо, нарежьте кусочками и отправьте в кастрюлю. Добавьте обжаренные овощи и варите до готовности картофеля. В конце натрите подмороженные сырки прямо в суп и хорошо перемешайте, чтобы они полностью растворились.

Суп получается густым, ароматным и очень сытным — идеальный вариант для домашнего обеда.

Проверено редакцией
Марина Макарова
