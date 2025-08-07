Сырные улитки из слоеного теста — хрустящий восторг за 30 минут

Сырные улитки из готового слоеного теста — это вкусная и быстрая выпечка, которая понравится всей семье. Хрустящие рулетики с ароматной сырной начинкой готовятся всего за 30 минут и не требуют особых кулинарных навыков. Такая выпечка станет отличным вариантом для завтрака, перекуса или неожиданного визита гостей.

Ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто — 500 г;

сыр (твердый или полутвердый) — 200 г;

зелень (укроп, петрушка) — пучок;

растительное масло — 1 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

кунжут — 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Тесто разморозьте при комнатной температуре. Сыр натрите на терке, зелень мелко порубите. Раскатайте тесто, смажьте маслом. Равномерно распределите сыр с зеленью. Сверните рулет, нарежьте на порции. Выложите на противень, смажьте яйцом. Посыпьте кунжутом, выпекайте 20–25 минут при 180 °C.

