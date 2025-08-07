Сырные улитки из слоеного теста — хрустящий восторг за 30 минут

Сырные улитки из готового слоеного теста — это вкусная и быстрая выпечка, которая понравится всей семье. Хрустящие рулетики с ароматной сырной начинкой готовятся всего за 30 минут и не требуют особых кулинарных навыков. Такая выпечка станет отличным вариантом для завтрака, перекуса или неожиданного визита гостей.
Ингредиенты:
- слоеное дрожжевое тесто — 500 г;
- сыр (твердый или полутвердый) — 200 г;
- зелень (укроп, петрушка) — пучок;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- кунжут — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Тесто разморозьте при комнатной температуре.
- Сыр натрите на терке, зелень мелко порубите.
- Раскатайте тесто, смажьте маслом.
- Равномерно распределите сыр с зеленью.
- Сверните рулет, нарежьте на порции.
- Выложите на противень, смажьте яйцом.
- Посыпьте кунжутом, выпекайте 20–25 минут при 180 °C.
