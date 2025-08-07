Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Сырные улитки из слоеного теста — хрустящий восторг за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырные улитки из готового слоеного теста — это вкусная и быстрая выпечка, которая понравится всей семье. Хрустящие рулетики с ароматной сырной начинкой готовятся всего за 30 минут и не требуют особых кулинарных навыков. Такая выпечка станет отличным вариантом для завтрака, перекуса или неожиданного визита гостей.

Ингредиенты:

  • слоеное дрожжевое тесто — 500 г;
  • сыр (твердый или полутвердый) — 200 г;
  • зелень (укроп, петрушка) — пучок;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • кунжут — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Тесто разморозьте при комнатной температуре.
  2. Сыр натрите на терке, зелень мелко порубите.
  3. Раскатайте тесто, смажьте маслом.
  4. Равномерно распределите сыр с зеленью.
  5. Сверните рулет, нарежьте на порции.
  6. Выложите на противень, смажьте яйцом.
  7. Посыпьте кунжутом, выпекайте 20–25 минут при 180 °C.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

