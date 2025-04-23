Сырники по-грузински — с секретом внутри! Быстрый завтрак за 15 минут!

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Готовим восхитительные сырники с сыром и зеленью! Представьте нежные творожные оладьи с хрустящей корочкой, внутри которых скрывается ароматная сырно-зеленая начинка. Это блюдо — удачный симбиоз сладких сырников и хачапури, который покорит любителей необычных вкусов.

Смешайте 400 г творога с 1 яйцом, 2 ст. л. муки и щепоткой соли. Отдельно соедините 100 г тертого сыра (идеально подойдет сулугуни или чеддер) с мелко нарезанной зеленью (укроп, петрушка, зеленый лук). Сформируйте из творожной массы лепешки, в центр каждой положите сырную начинку, аккуратно защипните края. Обжарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Подавайте горячими со сметаной или томатным соусом. Расплавленный сыр создает эффект тянущихся нитей, а зелень добавляет свежую нотку. Эти сырники хороши как самостоятельное блюдо на завтрак или в качестве оригинальной закуски.

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