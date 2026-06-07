Нужна универсальная закуска для уютных посиделок — ваши поиски закончатся здесь

Помню свой первый провал: сыр растекся по сковороде. Потом я понял, в чем секрет, — и теперь это моя коронная закуска.

Ингредиенты

Сыр — 150 г, яйцо — 2 шт., мука пшеничная — 30 г, сухари панировочные — 100 г, масло растительное для жарки — 30 мл.

Как готовлю

Сначала режу сыр брусочками — толстыми, чтобы не развалились при жарке. В одной тарелке мука, в другой взбитые яйца, в третьей сухари. Самое сложное — это панировка: обваливаю сыр в муке, стряхиваю лишнее, макаю в яйцо, снова в муку, опять в яйцо и затем в сухари. Так делаю с каждым брусочком.

Тем временем отправляю палочки в морозилку на час-два — это ключ к тому, чтобы сыр не растекся. Потом разогреваю масло до кипения, бросаю палочки и жарю 3–4 минуты до золотистой корочки. Достаю — хруст снаружи, тягучий сыр внутри и никакого жира.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, думал, что опять все расплывется, но нет — сыр остался тягучим внутри, а корочка хрустнула так, что я чуть не обжегся.

Главный секрет — не жадничать с панировкой и жарить на хорошо разогретом масле. Советую подавать с холодным томатным соусом: контраст температур — бомба!