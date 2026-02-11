Сыр будет свежим неделями без плесени и сухих краев: простое правило хранения, о котором забывают даже опытные хозяйки

Многие замечают, что сыр в холодильнике быстро теряет вкус, подсыхает или покрывается налетом. Оказывается, дело чаще всего не в качестве продукта, а в неправильном хранении. Несколько простых кухонных правил помогают надолго сохранить аромат и текстуру сыра.

Сразу после покупки важно выбрать подходящее место в холодильнике. Лучше всего хранить сыр в специальном отсеке, если он есть, или на нижней полке, где температура стабильнее. Не менее важна упаковка. Пластиковые контейнеры часто создают конденсат, поэтому предпочтительнее использовать стеклянную или металлическую тару. Твердые сорта рекомендуется плотно завернуть в пищевую пленку, чтобы они не пересыхали.

Мягкие сорта лучше оборачивать в пищевую бумагу, которая сохраняет баланс влаги и позволяет продукту «дышать». Если хранится несколько видов сыра, их держат отдельно, чтобы запахи не смешивались. Такие простые приемы помогают значительно продлить свежесть продукта.

