Священнослужитель рассказал, в каких случаях просить прощения — грех

https://static.news.ru/photo/cafb63da-849d-11eb-87f1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Православные верующие отмечают 14 марта Прощёное воскресенье, когда принято примириться друг с другом и с чистой совестью вступить в Великий пост. Однако в некоторых случаях подобные просьбы неуместны. Сами слова о прощении произносил Иисус Христос: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».

Для верующих словесная формула такова: «Прости меня, брат/сестра!» Затем следует поклон. Ответ звучит так: «Бог простит! И я прощаю! И ты меня прости!» Главное, от чего следует себя оградить православным, — от формального подхода. Лучше забыть, как правильно попросить прощения, но делать всё от чистого сердца, говорят священники. Но и здесь не всё так просто, пишет РИА Новости.

По словам церковного публициста иеромонаха Макария (Маркиша), прощение «для галочки» иногда уместно, например в храме, где много незнакомых людей, перед которыми особо извиняться не за что. В этом случае можно ограничиться простой фразой: «Прости меня!»

Иное дело — семья и близкие люди. Именно с ними Церковь призывает мириться в первую очередь. Причём духовные лица призывают сделать это лично. В крайнем случае — во время телефонного разговора. Беседа в мессенджере с текстовыми сообщениями бесполезна. По словам отца Макария, к Прощёному воскресенью необходимо подготовиться.

Допустим, с кем-то я поссорился и мы оба забыли об этом. Вот я решаю попросить прощения. И тем самым напоминаю о раздоре, вновь пробуждаю дурные чувства. <...> Наша цель — не формально следовать правилу, а делать добро. Если я понимаю, что тем самым только приношу зло, лучше уклониться. Иначе будет хуже. А это уже грех, — отметил иеромонах.

Великий пост — самый длительный в православном церковном календаре и самый строгий в плане ограничений. В 2021-м он начнётся 15 марта и продолжится 50 дней. Завершится главным христианским праздником — Пасхой, днём Воскресения Христова. Его отметят 2 мая. Люди, принявшие решение соблюдать Великий пост, могут привиться от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, если они придерживаются сбалансированного питания и получают необходимое количество белков, витаминов и минеральных веществ, а также не страдают хроническими недугами, рассказали диетологи в беседе с журналистами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-диетолог Ирина Тимонина рассказала, как избежать негативных последствий от резкого изменения рациона. Тимонина напомнила, что резкий переход на непривычную диету — всегда стресс для человеческого организма. Медик напомнила, что во время поста важно обеспечивать организм белками растительного происхождения. Суточная норма чистого белка составляет 0,8 грамма на один килограмм веса. Учитывая ограничения, накладываемые правилами поста, набрать эту норму будет не так просто.