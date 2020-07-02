Священник в Louis Vuitton вдохновился нарядами батюшек XVIII века

https://static.news.ru/photo/f259ed20-bc70-11ea-b0bf-fa163e074e61_660.jpg Протоиерей Вячеслав Баскаков Фото: baskakovtver/instagram.com

Протоиерей Вячеслав Баскаков из Тверской епархиальной научной библиотеки объяснил свою любовь к брендовым вещам желанием воссоздать наряды батюшек XVIII–XIX веков.

По словам священника, он изучал историю РПЦ и обратил внимание на красивую одежду духовенства прошлого. Его «потянуло к этому» и на основе этого возник его стиль.

Баскаков считает, что в наше время духовенство не носит церковные облачения. При этом он привёл в пример своих знакомых священников, которые переодеваются в удобные костюмы.

Протоиерей также сравнил себя с персонажем из книг Агаты Кристи детективом Эркюлем Пуаро, который всегда одевался с иголочки. Баскаков тоже внимательно следит за своим стилем, так как одежда во многом «организовывает жизнь».

Священник вспомнил, что столкнулся с волной активной критики в 2017 году, после того, как купил ботинки Gucci, повторяющие дизайн обуви священников в XVIII века. Тогда он, как историк, не смог пройти мимо примечательной пары.

Они стоили дорого для меня, и я их взял в кредит, — подчеркнул Баскаков.

Он рассказал, что даже близкие не одобрили его приобретение, однако ему очень хотелось получить их. Потом протоирей познакомился с брендом Louis Vuitton, купив сумку этой марки, также в заём. По его словам, яркий стиль помог ему завести новых друзей в Москве.

Помимо этого, Баскаков спросил критикующих его людей о том, каким они видят современного священника.

Я ставлю вопрос тем, кто критиковал меня, даже среди церковных руководителей. Какой им нужен священник? Такой, как схиигумен Сергий, который проклинает людей и может избить ногами? Или такой простой священник, а я себя таким считаю, — отметил он.

Протоиерей считает, что его образ никак не противоречит исторической справедливости, потому что так одевались «священники до революции», передаёт «360».

В 2018 году Баскаков регулярно публиковал свои снимки с модными брендами в Instagram. Но после обрушившейся на него критики протоиерей извинился перед всеми и решил удалить аккаунт.

Как писал NEWS.ru, тогда пресс-секретарь Тверской и Кашинской епархии иерей Максим Мищенко заявлял, что священник живёт на прожиточный минимум. По его словам, Баскаков является настоятелем прихода, доходов от которого не хватит даже на пряжку от модного дизайнера, так как это часовня при больнице. Он также подчеркнул, что люксовые лоферы от Gucci стоимостью около 45 тысяч рублей и другая дорогая одежда точно куплены не на церковные деньги.