Свинина по-тайски: остро, быстро и ароматно — как в любимом кафе!

Свинина по-тайски: остро, быстро и ароматно — как в любимом кафе!

Обожаю тайскую кухню за её яркие вкусы и простоту приготовления. Это блюдо готовится быстро, на сильном огне, сохраняя сочность и аромат каждого ингредиента.

Ингредиенты: свинина (вырезка) — 300 г, рисовая лапша — 50 г, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., цуккини — 1 шт., зеленый лук — 4 шт., чеснок — 2 зубчика, имбирь (1 см), соевый соус — 2 ст. л., сладкий соевый соус — 1 ст. л., соус чили — по вкусу, соль, перец, петрушка — 0,5 пучка, растительное масло — 3 ст. л.

Лапшу отвариваю по инструкции и промываю. Свинину нарезаю брусочками и быстро обжариваю до золотистой корочки, овощи режу соломкой и тоже обжариваю. Затем добавляю чеснок, имбирь, зеленый лук, соусы и специи, перемешиваю с лапшой и мясом, в конце — свежую петрушку. Блюдо готово — сытно, ароматно и совсем не сложно!

Знаете, как превратить обычные окорочка в праздничное блюдо без лишних хлопот? Секрет прост — нужно просто «укутать» курочку в лаваш! Это блюдо выглядит так аппетитно, что кажется, будто вы провели на кухне целый день.