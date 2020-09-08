Свидетелям защиты Ефремова грозит уголовное дело за ложные показания

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Силовики могут возбудить уголовное дело, если показания свидетелей защиты осуждённого российского актёра Михаила Ефремова признают ложными.

На практике, если суд признаёт какие-либо из показаний ложными и отвергает их в качестве доказательств, то может быть возбуждено уголовное дело за дачу заведомо ложных показаний, — пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентство отметил, что в приговоре по делу данные факты выделяют в отдельную часть.Одновременно с этим, пресс-служба МВД РФ заявила, что эксперты общественного совета при ГУМВД по Москве попросили дать уголовно-правовую оценку действиям адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и дававших, как они считают, лживые показания свидетелей.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагала, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Московский театр «Современник» ещё не принял решение о будущем спектаклей с участием актёра Михаила Ефремова. Директор учреждения Игорь Попов напомнил, что Ефремов принимал участие в трёх постановках. Он отметил, что не знает, какова судьба этих представлений, и такие вещи не решаются «сиюминутно».