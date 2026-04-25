25 апреля 2026 в 08:59

Свежий укроп и немного творога — этот выручай-пирог никогда не подведет

Настоящее удовольствие часто кроется в простых сочетаниях. Свежий укроп, чеснок и качественный творог — три кита, на которых держится вкус этого незамысловатого, но безупречного в своей гармонии пирога.

Что понадобится

Слоеное тесто (готовое) — 500 г, творог (9% или выше) — 400 г, сливки (20–33%) — 100 мл, яйца — 3 шт., укроп (пучок) — 30 г, чеснок — 2 зубчика, соль — 0,5 ч. л., молотая паприка — 1 ч. л., черный молотый перец — по вкусу, яичный желток (для смазки) — 1 шт.

Как готовлю

Достаньте слоеное тесто из морозилки и оставьте размораживаться в холодильнике на ночь для сохранения структуры. Для начинки творог со сливками взбейте погружным блендером до однородной кремовой массы.

Отдельно взбейте яйца с солью, затем соедините с творожным кремом. Добавьте паприку и перец. Мелко порубите укроп и чеснок, вмешайте в творожную массу.

Духовку разогрейте до 180 °C. Тесто слегка раскатайте, вырежьте круг диаметром на 4–6 см больше формы (22–24 см). Выложите тесто в форму, сформировав бортики.

Равномерно распределите начинку. Края теста заверните внутрь, частично прикрывая начинку. Смажьте бортики желтком, взбитым с чайной ложкой воды.

Выпекайте около 45 минут до золотистого цвета теста и начинки. Готовому пирогу дайте полностью остыть в форме — это гарантирует идеальную текстуру при нарезке.

рецепты
еда
пироги
творог
Дмитрий Демичев
