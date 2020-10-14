Свердловский омбудсмен рассказал о состоянии найденной в шкафу девочки

https://static.news.ru/photo/98e20e7e-0e25-11eb-9338-fa163e074e61_660.jpg Игорь Мороков в больнице Фото: svdeti.ru

Шестимесячной девочке, которую мать держала в шкафу с самого рождения, на данный момент ничего не угрожает. Об этом рассказал уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.

По его словам, из реанимации малышку перевели в отделение. Омбудсмен также сообщил, что во вторник посетил больницу, где находится ребёнок, и пообщался с ней и врачами.

Самое главное из этой истории — это то, что девочке сейчас ничего не угрожает. Питается, развивается, у докторов есть четкое понимание ситуации, программа по выведению ее на нормальные весовые категории, — рассказал омбудсмен в интервью «Москве 24».

Говоря о том, что будет с малышкой дальше, омбудсмен пояснил, что этот вопрос решится не в ближайшие дни, так как возбуждено уголовное дело по серьёзным статьям. Мороков объяснил, что сейчас его задача состоит в обеспечении соблюдения интересов детей. Кроме того, он рассказал, что бабушка и дедушка имеют право общаться с девочкой в больнице.

Препятствий нет, если четко установлено, что это ее бабушка и дедушка. Но город Карпинск – это порядка 500 километров от Екатеринбурга. Думаю, регулярные встречи здесь из-за расстояния невозможны, – подытожил омбудсмен.

При этом подруга 37-летней матери рассказала, что она хорошо ухаживала за своими двумя старшими детьми и они всегда были накормлены, одеты, обуты и ходили в различные секции.

Жительница Карпинска полгода держала в шкафу новорождённую дочь, практически не давая ей еды. Всё это время ребёнок жил в сумке. Голодающего младенца нашли случайно гости во время застолья, которое устроила мать. Подруги забрали ребёнка и сообщили в полицию. В отношении матери заведено уголовное дело. Ребёнок находился в тяжёлом состоянии, врачи диагностировали дистрофию третьей степени. По словам уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Анны Кузнецовой, девочка «выжила чудом».

Как писал NEWS.ru, ранее в Екатеринбурге сообщили об улучшении состояния найденной в шкафу девочки.