В Екатеринбурге сообщили об улучшении состояния найденной в шкафу девочки

Региональный Минздрав сообщил, что найденная в шкафу шестимесячная девочка из города Карпинска на Урале постепенно поправляется.
Полина из Карпинска, находящаяся на лечении в ОДКБ № 1, из реанимации переведена в гастроэнтерологическое отделение. Состояние стабильное, питание усваивает, начала прибавлять в весе, — приводит РИА Новости заявление Министерства здравоохранения Свердловской области.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жительница Карпинска полгода держала в шкафу новорождённую дочь, практически не давая ей еды. Всё это время ребёнок жил в сумке. Голодающего младенца нашли случайно гости во время застолья, которое устроила мать. Подруги забрали ребёнка и сообщили в полицию. В отношении матери заведено уголовное дело. Ребёнок находился в тяжёлом состоянии, врачи диагностировали дистрофию третьей степени.
По словам уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Анны Кузнецовой, девочка «выжила чудом».