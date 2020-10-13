В Екатеринбурге сообщили об улучшении состояния найденной в шкафу девочки

https://static.news.ru/photo/9039bcfc-0d19-11eb-a41c-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Региональный Минздрав сообщил, что найденная в шкафу шестимесячная девочка из города Карпинска на Урале постепенно поправляется.

Полина из Карпинска, находящаяся на лечении в ОДКБ № 1, из реанимации переведена в гастроэнтерологическое отделение. Состояние стабильное, питание усваивает, начала прибавлять в весе, — приводит РИА Новости заявление Министерства здравоохранения Свердловской области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жительница Карпинска полгода держала в шкафу новорождённую дочь, практически не давая ей еды. Всё это время ребёнок жил в сумке. Голодающего младенца нашли случайно гости во время застолья, которое устроила мать. Подруги забрали ребёнка и сообщили в полицию. В отношении матери заведено уголовное дело. Ребёнок находился в тяжёлом состоянии, врачи диагностировали дистрофию третьей степени.

По словам уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Анны Кузнецовой, девочка «выжила чудом».